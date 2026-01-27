人気アイドル「約2ヶ月で10kg痩せた」ビフォーアフターに驚きの声「引き締まり方が凄い」「努力伝わる」
【モデルプレス＝2026/01/27】アイドルグループ・メイビーMEの桜井ももが1月26日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットの成功を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】2ヶ月で10kg減アイドル「引き締まり方が凄い」衝撃ビフォーアフター
桜井は「Zeppワンマンが決まって 約2ヶ月で10kg痩せたアイドル」とつづり、ダイエット前とダイエット後のセルフショットを並べて投稿。ウエストや腕などが以前に増してほっそりとしていることがわかる。
桜井はその後この投稿を引用し「何か変わらなきゃ！って思って、目に見えて数字に残る事したくて、フォロワー増やす以外に大変な事はこれしかないって思ってダイエット始めたの！」とダイエットのきっかけを告白。「ただの自己満だけど、絶対に達成するまで言いたく無かったし大変な姿も見せなくなかった」と想いもつづっている。
この投稿は「努力伝わる」「お人形さんみたい」「有言実行かっこいい」「プロ根性尊敬」「大変な姿を見せない美学凄い」「ダイエット後の引き締まり方が凄い」「努力を惜しまないアイドル応援したい」「心意気に惚れた」などと反響を呼んでいる。
メイビーMEは2018年7月7日にデビューした女性アイドルグループ。「今を生きるリアルな歌詞とキュートなビジュアルが魅力の王道アイドルグループ」をキャッチフレーズとして、2026年1月27日現在は石原すずか、大塚のりか、桜井、新庄愛、谷あやか、藤原奈穂、美波まおの7人のメンバーで活動中。1月22日には楠木あきのと小平明日香が今後新たに加入することが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2ヶ月で10kg減アイドル「引き締まり方が凄い」衝撃ビフォーアフター
◆桜井もも「約2ヶ月で10kg痩せた」ダイエット成功を報告
桜井は「Zeppワンマンが決まって 約2ヶ月で10kg痩せたアイドル」とつづり、ダイエット前とダイエット後のセルフショットを並べて投稿。ウエストや腕などが以前に増してほっそりとしていることがわかる。
◆桜井ももの投稿に反響
この投稿は「努力伝わる」「お人形さんみたい」「有言実行かっこいい」「プロ根性尊敬」「大変な姿を見せない美学凄い」「ダイエット後の引き締まり方が凄い」「努力を惜しまないアイドル応援したい」「心意気に惚れた」などと反響を呼んでいる。
メイビーMEは2018年7月7日にデビューした女性アイドルグループ。「今を生きるリアルな歌詞とキュートなビジュアルが魅力の王道アイドルグループ」をキャッチフレーズとして、2026年1月27日現在は石原すずか、大塚のりか、桜井、新庄愛、谷あやか、藤原奈穂、美波まおの7人のメンバーで活動中。1月22日には楠木あきのと小平明日香が今後新たに加入することが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】