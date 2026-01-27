【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.1 林ゆめ】「特別何かをしなくてもモテると思っていたので」女性からのアプローチも多数
【モデルプレス＝2026/01/27】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。1日目はモデル・タレントの林ゆめ（はやし・ゆめ／30）。【Vol.1】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
林は吉田夢として、Netflix「テラスハウス TOKYO 2019-2020」に出演していた。
― 参加の決め手を教えてください。
林：Season1も観ていてすごく面白かったので、ちょっと自分も参加したらどんな感じかなっていう部分もあって参加してみました。特別何かをしなくてもモテると思っていたので、ぶっちぎりで1位になれる自信はめちゃくちゃありました。恋愛リアリティーショーに参加するのは2度目ですけど、今回はよりゲーム性がある番組なので楽しみでしたし、結構ガチで競技に挑むみたいな心境でした。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
林：男らしい人っていうのもちろんありますけど、みんなに優しい人。人気者タイプのモテる男が好きですね。私自身あまり嫉妬しないタイプなので、むしろみんなからモテていてほしいですね。
胸キュンはもはや人生でした記憶があまりないです（笑）。まあ、でも自分のために何かしてくれたりしたら嬉しいですね。さりげないのが嬉しいです。でも、胸キュンの感覚はちょっとあんまり分かんないな（笑）。基本的に感情の起伏が激しくないタイプなので、普段から何かでめっちゃ気持ちが上がるってこともそんなないので。私の中身がもう男すぎちゃっていますね（笑）。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
林：男性だけじゃなくて、結構女性の方からアプローチされることが多くて。1週間以内に起こった話なんですけど、いま焼肉屋を経営していて。店頭に立って仕事しているときに、ベリーショートのボーイッシュな海外から来た女性のお客さんがずっと「ビューティフル！！」って言ってくださって、もうすっごい気に入られちゃって。何か食べ物をテーブルに提供する度に「アイラブユー」って告白されるみたいな。その方以外でも、これまで女性の方に告白された経験は何度かありますね。人類モテしています（笑）。
― とっておきの恋愛テクニックは？
林：普段はボディタッチとかテクニックとか何もせずに、もうありのままの存在で勝負っていう感じなんですけど、酔っ払ったら距離は近くなりますね。ギアを入れたり人との距離を縮めるためにお酒を活用することはあります。酔っ払うと仲良い女友達とかとめっちゃチューします（笑）。でも、そのギャップを目撃した男性のことはドキドキさせられていると思うので、結果的にテクニックかもです（笑）。
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
