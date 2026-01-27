2児の母・青木裕子、10歳次男リクエストの誕生日料理公開「焼き色が絶妙」「食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】フリーアナウンサーの青木裕子が1月26日、自身のInstagramを更新。次男の誕生日にリクエストされた手料理を披露した。
【写真】ナイナイ矢部の美人妻「焼き色が絶妙」次男リクエストの手作りラザニア
青木は「先日、次男が10歳になりました。もう10歳なんて！！成長は嬉しいけど、少し寂しい母心です」と次男が10歳の誕生日を迎えたことを報告。「誕生日ご飯リクエストは、ラザニアと蟹しゃぶ。普段は成立しない、好きなもの同士の組み合わせ」と記し、大きな器で焼かれ「Happy Birthday」の飾りが立てられたラザニアの写真を公開した。
また、誕生日のアイスケーキやリクエストされたという「写真がとれて音楽が聴けてゲームができるやつ（通信機能はいらないそう）」の誕生日プレゼントも投稿している。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が上がり、「焼き色が絶妙」「食欲そそられる」「美味しそう」「母の愛が詰まってる」「料理上手」などと手料理に反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
