「世界で最も美しい顔」に3年連続で選出されているタレントの林ゆめ（29）が、胸元あらわな白いドレス姿で登場し、「ありのままの自分でモテちゃう」とモテについての自信を明かした。

【映像】29歳美女タレント、顔を両手で包み込みキス「目瞑って」

恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。

「まずは顔。で、まずは顔でみんな好きになる」。デコルテがあらわな色っぽい白ドレスをまとい、椅子に座ってインタビューに応じたゆめ。「超一軍女子」と紹介されたゆめは、自身のモテ期について「モテ期みたいなのは特になくて、ずっとモテてる」と笑顔を見せた。

ゆめは恋愛テクニックについても「ないですね」と答えると、「ありのままの自分でもモテちゃう」と圧倒的な自信を口にする。「あざと女子がライバルになったとしても、モテる男性が集まっているのであれば、本当にモテるのは私かなって思います」と語り、「クイーンになる自信はあります」と宣言した。

今回公開された本編のワンシーンでは、「目瞑って」と言って男性の顔を手で包みながらキスをするゆめの姿も映し出されている。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破する（※1）など大きな話題を呼んだ。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=yFlsF78SkKg

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

（※1）『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』初回放送から2026年1月21日（水）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』に関連する動画の累計再生数