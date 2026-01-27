石橋貴明が“最後のライブ”予告？ 木梨憲武が明かしファン興奮「来年!?ヤバい！タカさーーーーん」「やばっ！嬉し楽し行きたい！」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が27日、自身のインスタグラムを更新。相方・石橋貴明（64）から届いたというメールの内容を明かし、ライブ開催を匂わせる投稿が大きな反響を呼んでいる。
【写真】若かりし頃の2ショットも！木梨憲武が石橋貴明のメールを報告
木梨は「とんねるず方面！ワンフー＆世代のみな様にちゃんのりからお知らせ!!」と書き出し、「とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と」と、石橋からの連絡を紹介した。
続けて「オっトっトっトっ!!武道館からの…ラスト？ライブだ〜!!」と興奮をあらわにし、「いつだ！どこだ、それはオイオイ〜〜!!!チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！」と、開催時期や会場について想像を膨らませた。
さらに「体調いいな!?ナオッタゼ〜!!」と石橋の様子にも触れ、安心した様子をうかがわせた。
投稿後半では、「今年か？来年か？東京ドーム？国立競技場？」と続けざまに候補を挙げ、「嵐と一緒にライブ？藤井風くんとワールドツアー？」といった大胆な想像や、「野猿？矢島？リトルキッス？」など、過去のユニット名や関係者の名前を列挙。ファン心をくすぐる“匂わせ”が連発された。
最後は「本当の情報解禁、リーダー石橋から!!」と締めくくり、正式発表は石橋本人から行われることを示唆。この投稿にファンからは「ありがとう貴さん！ライブめちゃくちゃ楽しみです」「来年!?ヤバい！タカさーーーーん」「やばっ！嬉し楽し行きたい！最＆高」などのコメントが続々と寄せられている。
