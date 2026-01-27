1人の女性を奪い合う恋愛番組で最後の1人に選ばれた経験を持つ内科医のたかし（35）が、「日本において3高」と自身のスペックを認めつつ、「スペックを超えた向こう側にも良さがある」と語った。

恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。

「勝手に自分がやりたいことを貫いていたら、ハイスペと呼ばれてた。世が勝手に呼んでるって感じです」。内科医のたかしは、過去に「1人の女性を15人の男性が奪い合う恋愛リアリティーショー」に参加し、最後の1人に選ばれた経験があることを明かす。

自身のスペックについてたかしは、「日本において、いわゆる3高（高学歴・高収入・高身長）と言われ方もします」と話す。その上で「そのスペックを超えた向こう側にも僕の良さがあるんで、たぶんそれも知った上で好いてくれてるのかなって気はします」と語った。

さらにたかしは「もう1つの売り」として「カッコよさの向こう側にある可愛さ」を挙げる。「一旦カッコいいで入って、気づけばもう可愛い沼が待ってる、みたいな。だからもう抜け出せないと思います」とアピールし、「勝手にキングになってる未来しか思い描けてない」と自信を見せた。

今回公開された本編のワンシーンでは、美女と濃厚なキスをするたかしの様子も映し出されている。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破する（※1）など大きな話題を呼んだ。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

