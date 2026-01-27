「スープDELI」に「クランキー」など無料券が大量！コンビニ4社の″1つ買うと1つもらえる″まとめ《1月27日最新版》

ファミリーマート・セブン-イレブン・ミニストップ・ローソンのコンビニ4社は、2026年1月27日から2月2日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

1月27日時点で発表されている、4社のキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

健康を気遣う「おいしい免疫ケア」や「イミューズ」も無料に

ファミリーマートでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料やインスタント食品などがもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃く香るほうじ茶」です。

1本購入すると、「お〜いお茶 緑茶」（各600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、森永製菓「inゼリー トリプルエッセンス」。

1個購入すると、「すッパイチュウ＜レモン味＞」「うまイチュウ＜青りんご味＞」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、キリン「おいしい免疫ケア」「おいしい免疫ケア カロリーオフ」（各100ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、クノール「スープDELI」の「ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ」「まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ」です。

どちらか1個を購入すると、「スープDELI」の「サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ」「たらこクリームスープパスタ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも2月3日7時から9日まで。

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象は、アサヒ飲料「ドデカミンBIG」（600ml）です。

1本購入すると、「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は2月3日から16日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、飲料がもらえます。

対象商品は、アサヒ飲料「三ツ矢特濃 グレープスカッシュ」です。

1本購入すると、「三ツ矢特濃 オレンジスカッシュ」（各500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は2月3日から16日まで。

ローソンでもらえる商品は？

ローソン各店では、お菓子やインスタント食品などがもらえます。

1つめの対象商品は、ロッテ「カジッテ グレープ&マスカット」です。

1個購入すると、「クランキーポップジョイ ストロベリー」「ガーナポップジョイ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明星食品「中華三昧 タテ型ビッグ 榮林 トマト酸辣湯麺」。

1個購入すると、「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「C1000 ビタミンレモン」と「C1000 ビタミンレモン ゼロシュガー」です。

どちらか1本を購入すると、「C1000 ビタミンレモン クエン酸」「C1000 ビタミンレモンコラーゲン＆ヒアルロン酸」（各140ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、佐藤製薬「ユンケルローヤルC3」「ユンケルローヤルV3」（各30ml／指定医薬部外品）と「ユンケルローヤルD3」「ユンケルローヤルF」（各50ml／指定医薬部外品）です。

いずれか1本を購入すると、「ユンケルローヤル顆粒」（1包／指定医薬部外品）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記4つの引換期間は、いずれも2月3日から9日まで。

5つめの対象商品は、キリン「キリンレモン」（500ml）と「メッツコーラ」（480ml）。

どちらか1本を購入すると、「イミューズ ヨーグルトテイスト」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は2月3日から16日まで。

ローソンは、商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

インスタント食品やお菓子など、今週も様々な商品をお得にゲットするチャンスです。

