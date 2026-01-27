【竹中知華カレンダーブック】 3月16日 発売 価格：3,300円

集英社、週刊プレイボーイ編集部は、ラジオ沖縄のアナウンサー・竹中知華さんのカレンダーブックを3月16日に発売する。価格は3,300円。今回はカレンダーには収録されていないアザーカットとともに、発売記念イベントなどを紹介したい。

本商品は、昨年末に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビューを果たし、“令和のスイカップアナウンサー”として話題になった竹中さんの初カレンダーブック。カレンダーブックの内容に未公開カットを加えた、大増量デジタル版も同時発売される。

「まさかデジタル写真集だけでなくカレンダーブックまで出させていただけるとは驚きです。宮古島のロケでは、次々と目まぐるしくいろんな衣装を着させていただき、それがすべて私の体に合わせた手作りだと聞いて、テンションが上がりました。白いスポーティなブラの衣装は家でくつろぐような自然な感覚で挑め、黒のレースのランジェリーは少し背筋が伸びるような気持ちになって自分の中の芯を確認できました。このブックを手に取っていただいた皆さんの季節に、私の撮影に挑んだ時の気持ちがそっと華をそえるようにご一緒できることを嬉しく感じます」

発売記念イベント情報

カレンダーブックの発売を記念して3月20日、21日には都内とオンラインでイベントが開催される。

「竹中知華カレンダーブック2026.4～2027.3」発売記念イベント

開催日時：3月20日12時～

開催場所：東京-御茶ノ水 オチャノバ

（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング）

「竹中知華カレンダーブック2026.4～2027.3」発売記念オンラインイベント

開催日時：3月20日18時～

竹中知華ファンミーティング「竹中物語 シブヤ編」

開催日時：3月21日18時～（20時ごろ終演予定）

開催場所：渋谷gee ge（東京都渋谷区宇田川町3－10 4階）

参加費：3,300円（ドリンク代別）

主催：ラジオ沖縄

唐木貴央／集英社