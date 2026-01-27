

長野県屈指の避暑地、軽井沢の駅前が劇的に生まれ変わります。三菱地所ら3社は、2026年3月、JR軽井沢駅北口直結の新たな商業施設「軽井沢 T-SITE」をグランドオープンします。1997年の北陸新幹線（長野新幹線）開業に伴い廃線となった旧信越本線の線路跡地を活用したこの施設には、行列の絶えない生ドーナツ専門店「I’m donut?」の甲信越初店舗や、洗練された癒やしを提供する温浴施設、さらに全9室のプライベートホテルなど約16店舗が集結。コンセプトは「信州らしさを発信し、体感できる好奇心を“くすぐる”ゲートウェイ」。信州の魅力を五感で体感できる、新たな旅の拠点の情報をいち早くお届けします。

旧信越本線の跡地を活用

軽井沢駅北口（画像：Pixta）

軽井沢はいわずと知れた一大観光地で、東京駅から北陸新幹線に乗れば約70分でアクセスできます。

「軽井沢 T-SITE」は、JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」北口直結という好立地。

「軽井沢 T-SITE」アクセス

「軽井沢 T-SITE」が建設されるのは、しなの鉄道が所有する土地。1997年の北陸新幹線開業にともない廃線となった、旧信越本線の線路跡地を活用します。

南口直結の「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」（画像：西武不動産）

軽井沢駅の北口といえば、旧軽井沢銀座通り方面の出口ですが、繁華街は駅から徒歩20分ほどの距離があります。一方、南口には国内最大級のリゾート型ショッピングモール「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」があり、常に賑わっているエリアです。

軽井沢駅の北口と南口は自由通路を通って行き来が可能。「軽井沢 T-SITE」には駅と街をつなぐ新たなゲートウェイとしての役割が期待されています。

「食べる」「過ごす」「安らぐ」の3テーマ

「軽井沢 T-SITE」は「食べる」「過ごす」「安らぐ」の3つをテーマに掲げ、信州の食文化や話題の美食を提供する飲食エリア、知的好奇心を満たす滞在スペース、そして旅の疲れを癒やす温浴・宿泊エリアで構成。軽井沢での滞在がより充実するコンテンツが揃っています。

軽井沢初進出や新業態など注目店が続々！

「軽井沢 T-SITE」中庭イメージ

施設内には約16店舗の出店を予定。うち、甲信越初出店3店舗を含む11店舗が軽井沢初出店となります。なお、出店店舗は、今後も追加される可能性があります。

温浴施設や宿泊施設も完備

「安らぐ」エリアには、アクアイグニスが運営する温浴施設「AQUAIGNIS GARDEN SPA」が甲信越エリア初出店。ザ・コンランショップが監修した洗練された空間で、サウナも併設されます。また、同じくザ・コンランショップのデザイン監修による宿泊施設「HACIENDA KARUIZAWA」（全9室）も開業し、上質な滞在時間を提供します。

「I’m donut?」など話題店が集結

飲食・物販エリアには話題の店舗が並びます。生ドーナツ専門店「I’m donut?」が甲信越エリアに初出店するほか、長野県内初となる「SHARE LOUNGE 軽井沢 T-SITE」もオープン。さらに、軽井沢初出店となる焼き鳥店「とりまち」や「鮨屋小野」、笠原将弘氏が手がける恵比寿の人気日本料理店「賛否両論」、日本ワインを代表する「シャトー・メルシャン ワインショップ 軽井沢」などが軒を連ねます。その他、「スターバックス」や「SHOZO COFFEE STORE KARUIZAWA」、コンビニ型店舗「わざマート軽井沢店」なども出店し、利便性と魅力を兼ね備えたラインナップとなっています。

店舗一覧

かつて多くの旅人を乗せた列車が走り抜けた信越本線の跡地が、約30年の時を経て、再び人と人が交差する「信州のゲートウェイ」として再生します。「軽井沢 T-SITE」は、単なるショッピングモールではなく、食・仕事・宿泊・癒やしがシームレスに繋がる、現代の軽井沢らしい上質なライフスタイルを提案する拠点となります。

駅直結という好立地もあり、観光客だけでなく地元の人々にとっても注目のスポットになりそうです。

