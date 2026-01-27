¥¤ー¥¹¥È2°Ì¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¥È¥ìー¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ËÊä¶¯¤òÁÀ¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤«¤é45»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2°Ì¤Î28¾¡17ÇÔ¡£1·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¡¢¥Ûー¥à¤ÎTD¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥éー¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡Ë¤ò³«Ëë¤«¤é·ç¤¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥È¥ìー¥É¤äFA¡Ê¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ËÀïÀþ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¥×¥ìー¥äー¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³«ËëÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¥¤ー¥¹¥ÈÃæ°Ì¤Þ¤¿¤Ï²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¡¹¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ú¥¤¥È¥ó¡¦¥×¥ê¥Á¥ãー¥É¡¢¥¢¥ó¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¥º¡¢¥Í¥ßー¥¢¥¹¡¦¥±¥¤¥¿¡¢¥µ¥à¡¦¥Ï¥¦¥¶ー¤é¤¬¼çÎÏ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬º£¥·ー¥º¥óÃæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬2·î6Æü¤Î¥È¥ìー¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀèÆü¡¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤Ï¡ÈPat McAfee Show¡É¤Ø½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥Áー¥à¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤ÎÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¥¢¥»¥Ã¥È¤È¡¢¡Ê¥È¥ìー¥É¤Ë¡Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë·ÀÌó¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤Î·ÀÌó¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¡£Ç¯ÊðÌó2768Ëü¥É¥ë¡ÊÌó42²¯6272Ëü±ß¡Ë¤Î¥¬ー¥É¤ò¥È¥ìー¥ÉÍ×°÷¤Ë¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï2250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó34²¯6500Ëü±ß¡Ë¤Î¥È¥ìー¥É¥¨¥¯¥»¥×¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥×¥ê¥Á¥ãー¥É¤Ë¥µ¥¤¥â¥ó¥º¤È¡¢¥¬ー¥É¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆÀÅÀ¸»¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¤È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¥±¥¤¥¿¤ä¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Þ¥¤¥Î¥Ã¥È¡¢¥ë¥«¡¦¥¬¥ë¥¶¤é¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÂ¨ÀïÎÏ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ï½½Ê¬¸«¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¥º»á¤¬¡¢¥¤¥Ó¥Ä¥¡¡¦¥º¥Ð¥Ã¥Ä¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤ä¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óJr.¡Ê¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ò¥È¥ìー¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ìñ²ð¤Ê¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£