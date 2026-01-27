株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、角型フィルター「100×150mm K-Series Balancer GND」に、最大濃度ND8の「Balancer GND 8（0.9）」を追加し、1月6日（火）に発売した。価格は2万6,980円。

構図全体の露出バランスを自然に整えることを目的に開発されたGNDフィルター。一般的なGNDフィルターで全体の約半分の面積を占めるGNDコーティングを、Balancer GNDでは約7割に施している。ソフトタイプのGNDフィルターよりも長めのグラデーション域を確保しており、上部が最も濃くなっている。GNDフィルターのユーザーから寄せられた「グラデーションの幅が狭く境目が気になる」という声に応えるために企画された。

同じくBalancer GNDフィルターとしては、ND16の「Balancer GND 16（1.2）」が2021年5月に発売済み。

コーニングの強化ガラス「Gorilla Glass III」を使用。フィルター両面に防汚・撥水・防傷・低反射コートが施されている。

フレームにはマグネットフレームが内蔵され、磁気吸着に対応した「100mm K-Series Filter Holder Mark III」などに素早く装着できる。

フィルターポーチが付属する。