ブロッコリーを最高の状態でいただくには？ ベストな保存方法、バズ農家がレシピと共に教えます／お野菜ときめきトリセツ（1）

スーパーに並んでいるお野菜は、私たちの生活にはなくてはならない存在ですよね。

でも、旬はいつなのか、どんな使い方をしたらおいしくいただけるのか…実は知らないことも多いのではないでしょうか。

そんな様々な知識を教えてくれるのは、ブロッコリーを主力とする農業法人「安井ファーム」さん。

「難解な理屈を語るだけではなく、私の実体験を通じて日常の食卓で役立つヒントや、新しい発見につながるきっかけになればと願っています」

と熱く語ってくださっている安井ファームさんによる、良い野菜ライフを過ごすためのコツやテクニック、レシピをご紹介します。

※本記事は安井ファーム著の書籍『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』から一部抜粋・編集しました。

■白も青も、根っこまで。捨てるところ、ございません

■部位ごと解説

葉身（ようしん）

この青い部分、じつは緑黄色野菜に分類されます。長ねぎのなかでも特に辛みが強く、薬味に使われる部分です。

香味野菜として、肉や魚の臭み消しにも活躍します。

葉鞘（ようしょう）

青い部分と白い部分がありますが、栽培中に光が当たったかどうかの違いでしかありません。白い部分のほうが甘さが強く、葉身に向かうほど辛みが強くなっていきます。

茎盤（けいばん）

何の気なしに捨てられてしまう、根元側のわずか数mmのかたい部分。毒性はないので、食べようと思えば食べられます。



茎盤とセットでごみ箱へまっしぐらになりがちな部分。どちらもよく洗って揚げ物に活用すればおいしく食べられます。

この下にある根っこも食べられる！

■ねぎのSoloかき揚げ

長ねぎひとつで手軽にできる！

衣の軽さと長ねぎの甘さ。シンプルなのに香り高い、孤高のかき揚げ。

193kcal（1人分）

材料（2人分）

長ねぎ……1本

小麦粉……大さじ3

揚げ油……適量

塩……適量

作り方

1　長ねぎは小口切りにする。

2　小麦粉と水大さじ3を混ぜ合わせ、1を加えてなじませる。

3　揚げ油を中温に熱し、2を数回に分けて入れ、カラッとするまで揚げる。油をきり、塩を振る。

著＝安井ファーム／『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』