BE:FIRST¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGifted.¡×¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË
BE:FIRST¤Î2021Ç¯11·î3Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGifted.¡×¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Á´À¤³¦Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¼«¿È6¶ÊÌÜ¤Î1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¥ì¥³ー¥É²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢£¡ÖBye-Good-Bye¡×¡ÖBoom Boom Back¡×¡ÖMainstream¡×¡ÖShining One¡×¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ6¶ÊÌÜ
¡ÖGifted.¡×¤Ï2021Ç¯11·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¡ØBillboard JAPAN Áí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È JAPAN HOT 100¡Ù¤Ç¤Î½µ´Ö1°Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï²»³Ú¥Á¥ãー¥È40´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿BE:FIRST¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡£¡ÖÅ·Éê¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖGifted.¡×¤Ë¤Ï¡¢BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ã¯¤â¤¬³§¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤À¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BE:FIRST¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Á´À¤³¦Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡ÖBye-Good-Bye¡×¡Ê2²¯²ó¡Ë¡¢¡ÖBoom Boom Back¡×¡ÖMainstream¡×¡ÖShining One¡×¡ÖÌ´Ãæ¡×¡Ê2²¯²ó¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ6¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊBE:FIRST¤À¤¬¡¢5·î16¡¦5·î17Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¿È½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ØBE:FIRST Studium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3Ê¬¤ÇÂ¨´°Çä¡£2026Ç¯¤ÎBE:FIRST¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
