13時の日経平均は251円高の5万3136円、アドテストが264.73円押し上げ 13時の日経平均は251円高の5万3136円、アドテストが264.73円押し上げ

27日13時現在の日経平均株価は前日比251.55円（0.48％）高の5万3136.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は546、値下がりは978、変わらずは71と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を264.73円押し上げている。次いで東エレク <8035>が62.17円、リクルート <6098>が14.04円、レーザーテク <6920>が11.77円、三菱商 <8058>が9.43円と続く。



マイナス寄与度は44.12円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が21.23円、コナミＧ <9766>が13.54円、ＫＤＤＩ <9433>が11.43円、ソニーＧ <6758>が10.36円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、非鉄金属、海運、卸売と続く。値下がり上位には電気・ガス、陸運、小売が並んでいる。



※13時0分6秒時点



株探ニュース

