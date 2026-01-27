ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。

元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級3位の岩田翔吉（29＝帝拳、15勝12KO2敗）はWBC同級王者ノックアウトCPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）に挑戦する。岩田は昨年3月13日の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けして陥落。同年10月4日の再起戦で7回KO勝ちしていた.

2度目の世界王座奪取を懸けて、かつてWBA世界ミニマム級王座を16度防衛した2階級制覇王者ノックアウトに挑む。

都内のホテルで会見した岩田は「タイトルを失ってからメンタル的にいろいろあったんですけど、今は本当にボクシングに集中できている」と現状を報告。「また世界戦のチャンスをいただいた（帝拳ジムの）本田会長に感謝していますし、3月15日は感謝の気持ちを返せるような、スキルアップした試合を見せたい」と意気込んだ。

ノックアウトについては「自分の格闘技キャリアで元々ムエタイをやっていたんですけど、凄く昔から見ていた選手で、日本人の選手も何度もはね返されている伝説の選手」と説明。「そこからボクシングでも2階級制覇して、凄く根性があってパンチもあって、好戦的に前に出てくる選手」と印象を述べた。

2月2日には30歳になる。「自分が30歳になるのは凄くビックリしていますけど、30歳一発目の試合、それと3月15日（格闘技の）は師匠でもある（山本）KID（徳郁）さんの誕生日でもあるんで、3月15日は特別な日にしたいと思っています」と明かした。「世界チャンピオンに返り咲いて、今までとは違う深みのある試合をしたい」と30代への決意を示すと、昨年自身が敗れ、さらにジム後輩の前WBA同級王者・高見亨介（帝拳）との統一戦を制したサンティエゴに対しても「必ず借りを返そうと思います」と統一戦での戦いを希望した。