やっぱり【セリア】が大正解！ 大人が使いたい♡「110円巾着」

リップやイヤホンなど、ちょっとした小物を入れるポーチでも、お気に入りのデザインを選びたいところ。実は【セリア】にも、そんな人にぴったりなアイテムがずらりと揃っています！ 今回編集部が注目したのは、コロンとしたフォルムが可愛らしい「巾着ポーチ」。フェイクファーやツイード調など、素材感がポイントのアイテムをピックアップしました。110円というお手頃価格で手に入るから、複数買いもおすすめ！

キュートなラビット型巾着

【セリア】「ラビット巾着 ニュートラルカラー」\110（税込）

フェイクファー素材を使用した、ウサギの後ろ姿のような巾着。ぴょこんと生えた耳とまん丸の尻尾が可愛らしく、持つだけで気分が上がりそうです。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「まるでぬいぐるみを持っているみたい」とのことで、触り心地も良さそう。大きさは約11.5cm × 8cm × マチ3cmと手のひらサイズで、小さめのバッグにも入れやすいのが魅力。

ツイード調素材で高見え

【セリア】「巾着 ツイード」\110（税込）

水色系と銀色の糸を織り交ぜたツイード調の巾着は、プチプラとは思えない高級感を放ちます。紐には光沢のあるサテンリボンが使われていて、プチギフト用としても使えそう。大きさは約12cm × 12cmとコンパクトなサイズで、コスメやヘアアクセサリーなどの収納にぴったりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。