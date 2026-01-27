日本限定にも注目！ 韓国の人気ブランド【MONDAY EDITION】が渋谷パルコでポップアップストア開催

2026年1月28日（水）～2月8日（日）までの期間、韓国ソウルを拠点にミニマルで洗練されたアクセサリーを発信する人気ブランド【MONDAY EDITION(マンデーエディション)】が、渋谷PARCOにてポップアップストアを開催。韓国で人気のアイテムはもちろん、気になるのは日本限定もの！ 早速チェックしていきましょう。

感度の高い韓国のファッショニスタに大人気のアクセサリーブランド

【MONDAY EDITION】Spiny Pearl Wire Choker\13,200、Teardrop Pearl Unbalanced Earrings\9,350

【MONDAY EDITION】は、2011年にソウル・漢南洞でキム・サラ、キム・ソンヨン姉妹によって設立されたコンテンポラリージュエリーブランド。パールを使用したアイテムが多く、ミニマルで洗練されたデザインは、ファッショニスタから熱い支持を受けています。

【MONDAY EDITION】Teardrop Pearl Crystalline Ear Cuff(Set)\9,350

ゴールドのハートモチーフにクリスタルチェーンが絡みついたネックレスも、ユニークなデザインでありながらさまざまなテイストの服にマッチしてくれます。

【MONDAY EDITION】Moonlit Heartstrings Pearl Necklace\18,150

2025年11月には、日本の公式オンラインストアがオープン。そして、2026年1月28日（水）からは、アイコニックなものから日本限定アイテムまで揃うポップアップストアが渋谷PARCOで開催！ 実物を見ながらショッピングが楽しめるチャンスは見逃せません。今回は、どれもこれも欲しくなってしまいそうな日本限定アイテムにスポットを当ててご紹介します。

クラシカルモダンな首元を演出するパール × ゴールドチョーカー

【MONDAY EDITION】Pearl Wire Necklace\11,550

程よい太さのゴールドチョーカーに存在感のあるパールをつなぎ、クラシカルモダンなムードが漂うアイテム。あたたかみのあるニットのほか、シャツやカジュアルなロゴTなど、幅広いトップスと好相性！ パール側を後ろにして、シンプルなゴールドチョーカーとして楽しんでもいい感じ。

シンプルななかに遊び心が効いたリング

【MONDAY EDITION】Pearl and Silver Thick and Thin Ring各\14,300

つるんとシンプルなリングとシルバーのボールリングが絡み合う、ちょっとした遊び心が効いたデザイン。ワイヤー状の細めのものやインパクトのある天然石リングなどとのコーディネートも満喫できそうです。

ドラマティックに揺れるイヤカフで顔まわりを華やかに

【MONDAY EDITION】Pearl and Crystal Unbalanced Earcuff\9,350

クリスタルチェーンの先にパールをトッピングしたイヤカフ。ふとした仕草での揺れが、顔まわりを素敵に彩ります。ゴージャス過ぎないマットなゴールドなので、ラフなカジュアルスタイルにもぴったりです。

かわい過ぎるノベルティにも注目！

今回のポップアップストアで税込み\10,000以上購入すると、ノベルティとしてヘアピン1本がもらえます。ボールデザインとハートモチーフ、どちらも使いやすいのが高ポイント！

ひとつ身につけるだけで都会的な空気が醸せて、おしゃれレベルがグッと上がる【MONDAY EDITION】のアクセサリー、ぜひチェックしてみて！

MONDAY EDITION POP-UP STORE

日時 : 2026年1月28日(水)～ 2月8日(日)

場所 : 渋谷PARCO / 東京都渋谷区宇田川町15-1 1F

時間 : 11:00-21:00 (渋谷PARCOの営業時間に準じる)

