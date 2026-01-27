

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの2021年11月3日リリースのデビュー曲「Gifted.」のストリーミング全世界累計再生回数が自身6曲目の1億回を突破した。（レコード会社調べ）

【動画】BE:FIRST「Gifted」ミュージックビデオ「Gifted.」は2021年11月3日にリリースされ、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN HOT 100』での週間1位をはじめとする各種音楽チャート40冠を獲得したBE:FIRSTの記念すべきデビュー曲。「天賦の才能がある」という意味のタイトルが付けられた「Gifted.」には、BE:FIRSTのメンバーによる「俺たちはギフテッドだ」という強いアティチュードに加え、「生まれてきた誰もが皆ギフテッドだ」というメッセージが込められている。

BE:FIRSTのストリーミング全世界累計再生回数1億回を突破した楽曲は、「Bye-Good-Bye」(2億回)、「Boom Boom Back」、「Mainstream」、「Shining One」、「夢中」(2億回)に続いて6曲目となった。