◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦の発表記者会見が２７日、都内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級正規王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝との初防衛戦が発表された。

両者は昨年９月にＷＢＡ世界同級王座決定戦で激突したものの、５回、偶然のバッティングで高田が失神。レフェリーが試合を止めて、判定になった。３―０で勝利を手にした松本がベルトを獲得した。今回、ダイレクトリマッチとなるが、記者会見に臨んだ松本は「モヤモヤした終わり方になって、どっちも納得いっていない。決着つけられるよう、白黒つけられるようにしたい」と初防衛戦に向けて意気込んだ。

対する高田も「コンディションはバッチリ。強くなっています。前回は悔しい思いの結果で、試合が終わったらすぐにやりたいと思った」と意欲十分。王者については「うまい選手。距離もパンチもうまい。自分のボクシングと距離がとれる戦い方ができれば勝てる」とリベンジを口にした。

「特に対策はしていないが、常に自分自身を高められるようにしている。（高田は）前回以上の気持ちで来るので、それを超えられるように。前回以上に、圧倒的な力を見せたい」と松本。高田は「この機会をものにして、ベルトを持ち帰ります」と力を込めていた。

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。