¡Ú³ÚÅ·¡Û ¹õÀî»ËÍÛ¤¬ÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÊÝ¤Ø¡ÖÁ´»î¹ç½Ð¤é¤ì¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¡×ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ
¡¡³ÚÅ·¡¦¹õÀî»ËÍÛÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÄ´À°¡£¡Ö¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤¬½ÐÍè¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¤·¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¡¢Á´»î¹ç½Ð¤é¤ì¤ë¶¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÀî¤Ïºòµ¨¡¢£¶·î°Ê¹ß¤ËÆóÎÝ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£¸£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£³ÂÇÅÀ¤ÈÈôÌö¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£´ÎÒ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¶¯²½¡£ÂÎ½Å¤âÌó£²¥¥íÁý²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤â¤½¤ó¤ÊÂçÉý¤Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î¤«¤é½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï²ø²æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤ä¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£