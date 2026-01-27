『ラブパワーキングダム2』“モテ女”に質問！ Vol.1林ゆめ「1ヶ月間で10人以上に告白された」
「ABEMA」は、2月11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』（全8話）を無料放送開始する。
【写真】オフショルから見える肩にドキッ！自然な笑顔を見せる林ゆめ
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと15日となったきょうは、ゆめ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
林ゆめ、30歳、タレントをしています。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
気付いたのは結構遅めだったんですけど、高校生でしたね。というのも、住んでいたのが田舎なのでもう小学校も中学校もみんな同じメンバーで“全員幼なじみ”状態なので、あまり「モテ」みたいなのを実感する機会がなくて。
でも、高校では男子バレー部のマネージャーをして、練習試合などで他校の人から連絡先を聞かれることはよくありましたね。ただ、当時は付き合っている彼氏がいたので、部内で取り合いになるようなことはなかったです（笑）。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
正直ビジュアルだと思っています。顔ですね。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
永尾まりやですね。もともとプライベートでも仲が良いんですが、本当に男女問わずみんなから好かれる子なので、「モテるだろうな」って予想はしていました。
彼女は独特なオーラを持っていて。聞き上手ですし、話し方も結構ゆっくりめで声のトーンも落ち着いている印象です。そういうところは私も好きなので、惹かれる男性は多いんじゃないかなって思います。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
漢字の“さんずい”のほうの漢っぽい人ですかね。引っ張っていってくれる人だったり、いざという時にちゃんと決断できる人がいいですね。私が結構優柔不断なタイプなので、頼りがいのある人に惹かれます。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
高校生の時に、当時の彼氏と別れてすぐ、一気に告白されたことがありましたね。別れた期間の1ヶ月間で10人以上には告白されたと思います。学年問わず、先輩 からも毎日のようにアタックがありました。あと、学園祭の時には女の子の後輩 からも「写真撮ってください」って声をかけられることもありましたね。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
『ラブキン』参加中に「このモテバトルむずかしい、向いてないかも」って思い悩んだこともあったんですけど…。その夜は気合を入れるためにお酒をめちゃくちゃ飲んでしまって。スイッチとギアが全開になった林ゆめが見られると思うので、楽しみにしていてください（笑）。
【写真】オフショルから見える肩にドキッ！自然な笑顔を見せる林ゆめ
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと15日となったきょうは、ゆめ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
林ゆめ、30歳、タレントをしています。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
気付いたのは結構遅めだったんですけど、高校生でしたね。というのも、住んでいたのが田舎なのでもう小学校も中学校もみんな同じメンバーで“全員幼なじみ”状態なので、あまり「モテ」みたいなのを実感する機会がなくて。
でも、高校では男子バレー部のマネージャーをして、練習試合などで他校の人から連絡先を聞かれることはよくありましたね。ただ、当時は付き合っている彼氏がいたので、部内で取り合いになるようなことはなかったです（笑）。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
正直ビジュアルだと思っています。顔ですね。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
永尾まりやですね。もともとプライベートでも仲が良いんですが、本当に男女問わずみんなから好かれる子なので、「モテるだろうな」って予想はしていました。
彼女は独特なオーラを持っていて。聞き上手ですし、話し方も結構ゆっくりめで声のトーンも落ち着いている印象です。そういうところは私も好きなので、惹かれる男性は多いんじゃないかなって思います。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
漢字の“さんずい”のほうの漢っぽい人ですかね。引っ張っていってくれる人だったり、いざという時にちゃんと決断できる人がいいですね。私が結構優柔不断なタイプなので、頼りがいのある人に惹かれます。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
高校生の時に、当時の彼氏と別れてすぐ、一気に告白されたことがありましたね。別れた期間の1ヶ月間で10人以上には告白されたと思います。学年問わず、先輩 からも毎日のようにアタックがありました。あと、学園祭の時には女の子の後輩 からも「写真撮ってください」って声をかけられることもありましたね。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
『ラブキン』参加中に「このモテバトルむずかしい、向いてないかも」って思い悩んだこともあったんですけど…。その夜は気合を入れるためにお酒をめちゃくちゃ飲んでしまって。スイッチとギアが全開になった林ゆめが見られると思うので、楽しみにしていてください（笑）。