“ボンドロなし”でも…シールブームで親子が大行列「シール交換」で会話のきっかけにも 最新トレンドは？ぷにぷに“おなか”や“おしり”
小中学生を中心にシールが大ブームとなっており、東京・原宿で26日、親子連れが大行列を作った。人気の「ボンドロ」に加え、水入りのものやおなかやおしりの感触を楽しめる最新シールも続々と登場している。集めたシールを専用帳で交換することが、友達作りのきっかけや親子の会話を生んでいるという。
シール交換が仲良くなるきっかけに
26日午前10時頃、東京・渋谷区の原宿で並ぶ多くの親子連れの姿があった。
訪れた人に話を聞くと「ボンボンドロップシール買いに来ました」「ボンボンドロップシール」という声が聞かれた。
お目当てはやはり、今大人気の「ボンボンドロップシール」通称「ボンドロ」だ。
しかし過熱するシール人気の影響で26日は取り扱いなしにも関わらず、多くの親子が他のシールを求め列を作っていた。
こちらの親子はそれぞれがシールを大量に購入し、そのお値段は1万5000円超え。
母親：
もう破産です（笑）
壁にびっしり並んだシールを吟味していた8歳の女の子。
小学2年生の女の子：
16枚とかいっぱい買った！やっぱりうれしいし、早くシール帳に貼りたい。
（Q.シール帳持ってる？）持ってきた！
出してくれたのは自慢のシール帳。他の子供たちもシール帳を持ち歩いていた。
小学5年生の女の子たちは「めっちゃ流行ってて、みんな持ってます。放課後に集まってシール交換したり、習い事に持ってきてシール交換したり」と話す。
今大ブームを起こしている、ぎっしりと手帳に貼ったシールを友達同士で交換する「シール交換」。なぜ、こんなにも流行っているのか――。
小学6年生の女の子は「可愛いし、あまり話したことない友達でもシール帳持っていたりする。その友達ともシール交換できて、そこから仲良くなったりできました」という。
ぷにぷに感触の最新シールが話題に
12枚ものシールを購入した親子はこう話す。
娘：
見ているだけで暇つぶしになる。毎日の癒しになるから、結構シール帳があると楽しくなる。
母親：
可愛い〜ってなるし、娘とのコミュニケーションになる。一緒に交換したり、買い物来たりするの楽しい。
そして最新トレンドを教えてもうと…。
女の子：
ウォーターシール。
（Q.どういうシール？）水が中に入っている。
女の子：
おなかシール。まあまあ最近流行ってる！ぷにぷにして気持ちいいです。
娘：
おしりシール。
母親：
おしりシール好きだよね。
小学2年生の女の子：
お気に入りのシールは、おしりシール。
（Q.おしりシール人気？）私の中で流行っている。ぷりぷりだから。
親子のコミュニケーションにも一役買っているシール。このシール熱はまだまだ続きそうだ。 （「イット！」1月26日放送より）