“ボンドロなし”でも…シールブームで親子が大行列「シール交換」で会話のきっかけにも　最新トレンドは？ぷにぷに“おなか”や“おしり”

小中学生を中心にシールが大ブームとなっており、東京・原宿で26日、親子連れが大行列を作った。人気の「ボンドロ」に加え、水入りのものやおなかやおしりの感触を楽しめる最新シールも続々と登場している。集めたシールを専用帳で交換することが、友達作りのきっかけや親子の会話を生んでいるという。

シール交換が仲良くなるきっかけに

26日午前10時頃、東京・渋谷区の原宿で並ぶ多くの親子連れの姿があった。

訪れた人に話を聞くと「ボンボンドロップシール買いに来ました」「ボンボンドロップシール」という声が聞かれた。

お目当てはやはり、今大人気の「ボンボンドロップシール」通称「ボンドロ」だ。

しかし過熱するシール人気の影響で26日は取り扱いなしにも関わらず、多くの親子が他のシールを求め列を作っていた。

こちらの親子はそれぞれがシールを大量に購入し、そのお値段は1万5000円超え。

母親：

もう破産です（笑）

壁にびっしり並んだシールを吟味していた8歳の女の子。

小学2年生の女の子：

16枚とかいっぱい買った！やっぱりうれしいし、早くシール帳に貼りたい。

（Q.シール帳持ってる？）持ってきた！

出してくれたのは自慢のシール帳。他の子供たちもシール帳を持ち歩いていた。

小学5年生の女の子たちは「めっちゃ流行ってて、みんな持ってます。放課後に集まってシール交換したり、習い事に持ってきてシール交換したり」と話す。

今大ブームを起こしている、ぎっしりと手帳に貼ったシールを友達同士で交換する「シール交換」。なぜ、こんなにも流行っているのか――。

小学6年生の女の子は「可愛いし、あまり話したことない友達でもシール帳持っていたりする。その友達ともシール交換できて、そこから仲良くなったりできました」という。

ぷにぷに感触の最新シールが話題に

12枚ものシールを購入した親子はこう話す。

娘：

見ているだけで暇つぶしになる。毎日の癒しになるから、結構シール帳があると楽しくなる。

母親：

可愛い〜ってなるし、娘とのコミュニケーションになる。一緒に交換したり、買い物来たりするの楽しい。

そして最新トレンドを教えてもうと…。

女の子：

ウォーターシール。

（Q.どういうシール？）水が中に入っている。

女の子：

おなかシール。まあまあ最近流行ってる！ぷにぷにして気持ちいいです。

娘：

おしりシール。

母親：

おしりシール好きだよね。

小学2年生の女の子：

お気に入りのシールは、おしりシール。

（Q.おしりシール人気？）私の中で流行っている。ぷりぷりだから。

親子のコミュニケーションにも一役買っているシール。このシール熱はまだまだ続きそうだ。 （「イット！」1月26日放送より）