½÷Í¥ÃÓÅÄ¼ëÆá¡Ê24¡Ë¤¬³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï½©¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¡×¤Ë¥æ¥ÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯Ëö¤«¤é¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ç¼ç±éºî¡Ö»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡×¤â¸ø³«¡£1·î¥¯¡¼¥ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢3·î¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ÖÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡×¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É½Ð±é¤ÎÂ³¤¯µ¤±Ô¤ÎÃíÌÜ³ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤ÎÌîµå¾¯½÷¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤Ï¡¢ËÜ³ÊÇÉ½÷Í¥¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢´ä±Ê¾ç°Ò±é¤¸¤ë¾ÃËÉ»Î¡¢¥¤¥Ä¥¤ÎËå¥æ¥Ê¤òÇ®±é¡£·»Ëå¤Îå«¤ä´¶¾ð¤òÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÃÓÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ê¤É¤Ë³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥æ¥Ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤È¤«¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¤â¤È¤â¤È³¤³°¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼¡¤¬ÂæÏÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£³¤³°¤Ë¤âºîÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»³ùõ¸¿Í¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂçºî¡£¸¶ºî¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÅÓÃæ²ÃÆþ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö²¿¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷º®¤¶¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¥«·î¸å¤Ë¡Ø·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï»³ùõ¤ÈÅÚ²°°Ê³°¤Ï½é½Ð±é¤È¤¤¤¦±é¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÀÜ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥¨¥ë¥«¥àÊ·°Ïµ¤¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ùõ¤µ¤ó¤äÅÚ²°¤µ¤ó¤âµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£NetflixºîÉÊ¤Ï½é½Ð±é¡£»£±Æ¼êË¡¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Î´Ö¤Ç¼¡¤ÎÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1ÉÃÁ°¤Î¾ìÌÌ¤ò¼¡¤ÎÆü¤Ë¤ä¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¤µ¬ÌÏ´¶¤Ç¡¢1¥·¡¼¥ó¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¡£¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡ÖÈ¬·î¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎCM¤Ç¡¢¾®³Ø1Ç¯¤«¤éÃæ³Ø1Ç¯¤Þ¤Ç7Ç¯´ÖÎå¤ó¤ÀÌîµå·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤äÅêµå¤òÈäÏª¤·¤ÆÌîµå¾¯½÷¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡ÄÁ¥×¥ì¡¼¹¥¥×¥ì¡¼ÂÐ¾Ý2025¡×¤Ç¿³ºº°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡ÈÌîµå´ØÏ¢¡É»Å»ö¤â¤³¤Ê¤¹°ìÊý¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±éºî¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÈÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ê¤É¤Ë¤Ï±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¿É¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Î»ä¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤éÌá¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
ºÇ¶á¡¢¤¢¤Þ¤êÌîµå¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡ÖÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Èè¤ì¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë1¿Í¤Ç¡Ø¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢º£¤ÏÌîµå¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿»ä¤âµá¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÊÔ¤ßÊª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤â¼«ºî¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯4·î¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿°Ë¸¶Ï»²Ö¤é¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ªºÛË¥¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Î¥ê¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¡£Æ°²è¤È¤«¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤ª»Å»ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥È200¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤ÉÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ò¼ñÌ£¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÇ¶á¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤È¤Î¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤â·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
24ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡Ö½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤È¡¢À¾ÀîÈþÏÂ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ìò¼Ô³¦¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¤Ç4ÈÖ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÓÅÄ¤Ï¤½¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û
¢¡ÃÓÅÄ¼ëÆá¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤¢¤«¤Ê¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë10·î31Æü¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÏÌîµå¤Î¤Û¤«¡¢½ÀÆ»¤Ë¤âÎå¤ß¡¢ÆÀ°Õµ»¤ÏÂç³°´¢¤ê¡£Ìîµå¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÃË»Ò¤Î¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¼þ°Ï¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë´¶¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤Ë¡Ö½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÊì¿Æ¤È»î¤·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸¶½É¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Î¤Û¤«¡¢ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤Î¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Éã¤âÌîµå·Ð¸³¼Ô¡£2³ØÇ¯¾å¤Î·»¤Ï·²ÇÏ¡¦¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¹âºê¤ÎÌîµåÉô½Ð¿È¤ÇÆ±´ü¤ÎÅòÀõÂç¡Ê¸½¡¦µð¿Í¡Ë¤È»°Í·´Ö¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¡£NiziU¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£155¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£