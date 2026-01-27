角の汚れをスッキリ撃退！インパクト大な優秀100均お掃除グッズ
商品情報
商品名：角の極み 3連L字キューブ ダイヤモンド不織布
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦46×横22×厚み37mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582281742825
売り場で目が合ってドキッ…！買わずにはいられなかったダイソーの掃除グッズ
先日ダイソーの掃除グッズ売り場で、視線を感じた先には…かなりインパクトのあるパッケージの商品が！
今回ご紹介するのは、こちらの『角の極み 3連L字キューブ ダイヤモンド不織布』。鏡のウロコ汚れに特化したお掃除グッズです。
なんとこの「角の極み」シリーズ、俳優の角野卓造さんがブランドアンバサダーとのこと！
従来の掃除グッズでは手が届きにくかった“角”にアプローチすることをテーマに開発されたこのシリーズですが、角野さんの気迫あふれる表情とともに、「鏡のウロコ汚れ放っておくな！」の一言にドキッ…。
自宅の浴室の鏡にかなり心当たりがある筆者は、買わずにはいられませんでした！
3連タイプのL字形状になっていて、いかにも「角用」という印象を受けます。
スポンジだとどうしても角にフィットせず、無理に押し込む形になりがちですが、これなら形そのものが角に合うので、余計な力を入れずに使えそうです。
グレーの部分はやすりのようなザラッとした質感で、汚れを削り取る力がありそうです。
一方で、不織布が重ねてある構造なので、硬すぎず、しっかり面に密着してくれそうだと感じました。
ミシン目が付いているので、パキッとカットして使用します。
切りにくい場合は、ハサミまたはカッターで切るのがおすすめです。
ピタッとフィットして汚れ落ち抜群！掛けて収納できて保管も楽ちん◎
実際に使ってみると、L字の形状が想像以上に活躍してくれました。角にピタッとフィットし、そのまま擦るだけで水垢やウロコ汚れがゴリゴリと落ちていきます。
不織布が重なっているおかげか、面で密着してくれるので、削りすぎる心配がないのも安心できるポイントでした。
使う前は、やすりのような質感ということで傷が付かないか少し心配でしたが、掃除後に改めて見てみても、目立つような傷は確認できませんでした。
しげしげと見ても気になるような跡はなく、水垢だけがしっかりと取れている印象です。
水垢が溜まりやすい洗面台の縁や立ち上がり部分にも。
L字の部分をそのまま当てられるのも便利だと思いました。
特に、これまで掃除しにくかった直角の部分は、軽く動かすだけでも手応えがありました。
長年使っている洗面台なので、どうしても腐食している部分は目立ちますが、水垢自体はしっかり落とせて満足です。
スペースの一角に掛けて保管できるのも便利だなと思います！
収納時にも“角”を意識した商品ということで、かなり良く考えられているなと感心しました。
ダイソーで『角の極み 3連L字キューブ ダイヤモンド不織布』を見つけた際、あるいはパッケージの角野さんと目が合った際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。