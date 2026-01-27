メーカー品なら600円級！プライバシーを守れる100均テープ

今回ご紹介するのはセリアのマスキングテープ。マステといっても仮止めや、デコレーションに使うタイプではなく、個人情報など隠したい情報の目隠しに使うための専用アイテムです。シンプルながらも貼ったままコピー・FAXができる優秀アイテム。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：秘密を隠せる！マスキングテープ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅5mm×長さ5m

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583218211

持っておけばいざというときに安心！セリアで見つけたマスキングテープ

書類のコピーやFAX送信時に、不要な部分や個人情報を目隠ししたい。でも塗りつぶすことができなかったり、だからと言ってふせんやよくあるマスキングテープでは透けてしまうということありますよね。

そこで活躍してくれるのがセリアの『秘密を隠せる！マスキングテープ』。類似品が600円程度で販売されている中、こちらの商品は2個セットで110円（税込）とコスパ◎です。

デザインは数字がぎっしりと印字されていて、目隠しになるというもの。売り場にはモザイクデザインのものも並んでいました。

貼ってはがせるから原状回復もラクラク！そのままコピー・FAXもできるスグレモノ

使い方はシンプルで隠したい部分に貼るだけ。なによりもうれしいのが、このままコピーやFAXができるという点です。

透け感はなく、光でかざしても透けませんでした。これだけしっかりと目隠しをしてくれるにも関わらず、紙テープなので手で簡単にちぎれるのも便利です。

また、強粘着シールとは違い貼ってはがせるタイプ。そのため、コピーやFAX時だけ隠して、原本は元の状態に戻すということが手軽にできますよ！

付箋などに比べてしっかりと貼れるうえに、塗りつぶすのとは違って原本を汚さずに目隠しができるのはうれしいですね。

今回はセリアで購入した『秘密を隠せる！マスキングテープ』をご紹介しました。あくまで仮で隠したい情報を隠すためのアイテムですが、経費精算や行政書類の提出など、さまざまなシーンで活躍すること間違いなし。

2個入りなのでひとつは家に、もうひとつはオフィスに置いておけば、必要な時にサッと使用できますよ。持っているとなにかと便利なアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。