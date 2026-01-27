地味だけどかな〜り優秀！何かと使える100均ミニバッグ

旅行の際は洗濯物の持ち帰り方に毎回悩んでいました。ビニール袋などは見た目が気になるうえ、洗濯ネットに入れ直すのが地味に手間…。そんな悩みをまるっと解消してくれる便利グッズをダイソーで発見しました！衣類を入れたまま洗えるメッシュバッグ。サイズが絶妙で、コスメポーチとしても使えて便利ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：そのまま洗えるトラベルミニバッグ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：21.5cm×26cm×10cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480799056

100円とは思えないほど実用的！ダイソーの『そのまま洗えるトラベルミニバッグ』

旅行やスパ、出張のあと、使った下着や靴下をどう持ち帰るかは毎回ちょっとした悩みでした。ビニール袋だと見た目が気になるし、帰宅後に袋から出して洗濯ネットに入れ直すのも地味に手間に感じることが多々。

できれば、帰ったらそのまま洗濯機に放り込めたら楽なのに…。そんなことを考えながらダイソーのトラベル用品コーナーを見ていて、これはいい！と思ったのが『そのまま洗えるトラベルミニバッグ』でした。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、洗濯グッズ売り場に置かれていました。

見た目は至って普通の、シンプルなメッシュ素材のバッグ。

持ち手が付いているのもポイントで、旅行先のホテルではフックに吊るして、簡易的なランドリーバッグとして使えそうです。床に直接置かずに済むので、衛生面が気になる場面でも使いやすいと感じました。

メッシュ素材なので中身が完全に密閉されないのもGOOD。

通気性がある点もトラベル向きといった感じで、使いやすさのポイントになっています。

バッグタイプなのに、しっかりとファスナーカバーが付いているのも見逃せません！

他の衣類や洗濯槽を傷つける心配がないのは助かります。

そのまま洗って干せるのが楽！ポーチとしても使えて便利◎

サイズ感は、バスタオルを1枚入れてちょうどぴったり。容量としては意外としっかりありますが、パッケージには収納量は全体の3分の2程度が目安と書かれていました。洗濯時のことを考えると、詰め込みすぎない前提で作られているのが分かります。

実際に使ってみると、一番便利だと感じたのは「帰宅後の流れ」がとにかく楽なことでした。使用済みの下着や靴下をまとめて入れておき、家に着いたらバッグごと洗濯機へ。

入れ替える作業がないだけで、気持ち的にもかなりラクです。容量を控えめにしておけば、中で洗濯物が偏ることもなく、洗い上がりも問題ありませんでした。

タイツやストッキングなど、比較的乾きやすいものなら、洗濯後にそのまま持ち手を使って干せるのも便利です。洗濯ネット兼簡易物干しのような感覚で使えました。

また、普段は小物をまとめるポーチ代わりに使うのもアリだと思います！コスメやケア用品を入れて汚れてしまっても、丸洗いできるので気兼ねなく使えますよ。

110円という価格ながら使い道が非常に広く、旅行用にひとつ持っておくと重宝するアイテムでした。洗濯までの一連の動作をシンプルにしたい方には、特におすすめです！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。