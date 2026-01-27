このレベルが100均で買えるとは！専門店で売っててもおかしくない！高クオリティのぷち家具

インテリアアイテム好きや、推し活をしていると困るのがアイテムの置き場所。だんだんとスペースがなくなってきて、適当にごちゃっと置いてしまっていませんか？そこでおすすめしたいのが、セリアのディスプレイスタンド。専門店で売っていてもおかしくない高クオリティな商品を発見したので、ご紹介します♪

商品情報

商品名：ディスプレイスタンド 4段タイプ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦18cm×横15.5cm×奥行き18cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792440988

組み立てラクラク！100円で買えるセリアのディスプレイスタンド

今回ご紹介するのはセリアのインテリア売り場で見つけたディスプレイスタンド。『ディスプレイスタンド 4段タイプ』という商品です。

お値段は110円（税込）で、自分で組み立てるタイプ。組み立てるといっても工具は不要で、切込みに差し込むような形で組み立てていきます。

素材は繊維板とのこと。木のいい匂いがします。

表面にはステッカーが貼ってあるかのような質感で、裏側にステッカーのつなぎ目がありますが、その部分が棚裏になるように組み立てれば見た目にも響きませんよ。

お気に入りをおしゃれに飾れる！セリアの『ディスプレイスタンド 4段タイプ』

まずは土台に棚を差し込んで…。

最後にスタンドパーツを差し込みます。

完成形がこちら！木目が美しく艶やかで、チープさを感じさせないディスプレイスタンドができました。

大きさもしっかりとあって存在感◎。お気に入りのインテリアアイテムや、推しのグッズなどを飾るのにぴったりですよ！

今回はセリアで購入した『ディスプレイスタンド 4段タイプ』をご紹介しました。

110円（税込）とお安いので複数買いしやすいのもポイント。どんなインテリアにも合わせやすいので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。