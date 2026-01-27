100均系列店で可愛いの見っけ♡ケースも活用できて一石二鳥！見た目と実用性を兼ね備えた商品

ダイソー系列店の「スリーピー」で、可愛すぎるアイテムを発見しました！ミニサイズのボストンバッグ…ではなく、実はこれエコバッグが入っているんです！薄手ながら大容量のエコバッグで、毎日のお買い物に使い勝手抜群。ボストンは小物入れとしても使えて実用性も兼ね備えています。持ち歩くたびに気分が上がりますよ♡

商品情報

商品名：チャーム付エコバッグ（ボストン風、RD）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：スリーピー

JANコード：4550480853062

スリーピーの『チャーム付エコバッグ（ボストン風、RD）』が可愛すぎる♡

エコバッグを持ち歩くようになってから、「機能は十分だけど正直デザインは妥協しているかも」と感じることが増えました。バッグの中から取り出すたびに生活感が出てしまい、もう少し気分が上がるものがあればいいのにな…と思うことも。

そんなときにスリーピーで見つけたのが、こちらの『チャーム付エコバッグ（ボストン風、RD）』。価格は550円（税込）です。

まず目を引くのが、ボストンバッグのようなチャーム。小さいながらも作りがとてもリアルで、縫製や立体感もしっかりしています。

何度も眺めてしまうほどよくできていて、これがエコバッグの付属品！？と少し驚きました。

このボストン風チャームの中に、エコバッグ本体を折りたたんで収納できる仕様になっています。エコバッグを使わないときは、チャーム単体で持ち歩けるのも嬉しいポイントです。

エコバッグは、スリーピーのオリジナルデザインです。

大人可愛いデザインになっていて、使うたびに気分も上がります♡

生地は薄めですが、その分使わないときはコンパクトに収まり、持ち歩きの負担になりにくいのも助かります。

見た目以上に容量があり、ティッシュ箱が6箱入る大きさです。これなら日用品のまとめ買いや、かさばりやすい荷物にも対応できます。

実際に荷物を入れてみると、大容量ながら扱いにくさはありません。

おしゃれなデザインで、ファッションに馴染みやすいのがGOOD。

エコバッグとしての役割をきちんと果たしながら、見た目にも楽しめます！

ボストン風チャームは小物入れとしても使えて便利！

ボストン風チャームは、実用面でも小物入れとして使えるサイズ感です。

リップやミニコスメ、鍵などを入れておくのにも向いていて、エコバッグの収納ケースとは別の用途でも活躍してくれそうだと感じました。

金具が付いているので、バッグに取り付けて持ち運べるのが便利。

バッグが小さくても持ち運びやすいです！

エコバッグを「持ち歩きたくなるもの」に変えてくれる素敵なアイテムでした♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。