100均系列店で可愛いの見っけ♡ケースも活用できて一石二鳥！見た目と実用性を兼ね備えた商品
商品情報
商品名：チャーム付エコバッグ（ボストン風、RD）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：スリーピー
JANコード：4550480853062
スリーピーの『チャーム付エコバッグ（ボストン風、RD）』が可愛すぎる♡
エコバッグを持ち歩くようになってから、「機能は十分だけど正直デザインは妥協しているかも」と感じることが増えました。バッグの中から取り出すたびに生活感が出てしまい、もう少し気分が上がるものがあればいいのにな…と思うことも。
そんなときにスリーピーで見つけたのが、こちらの『チャーム付エコバッグ（ボストン風、RD）』。価格は550円（税込）です。
まず目を引くのが、ボストンバッグのようなチャーム。小さいながらも作りがとてもリアルで、縫製や立体感もしっかりしています。
何度も眺めてしまうほどよくできていて、これがエコバッグの付属品！？と少し驚きました。
このボストン風チャームの中に、エコバッグ本体を折りたたんで収納できる仕様になっています。エコバッグを使わないときは、チャーム単体で持ち歩けるのも嬉しいポイントです。
エコバッグは、スリーピーのオリジナルデザインです。
大人可愛いデザインになっていて、使うたびに気分も上がります♡
生地は薄めですが、その分使わないときはコンパクトに収まり、持ち歩きの負担になりにくいのも助かります。
見た目以上に容量があり、ティッシュ箱が6箱入る大きさです。これなら日用品のまとめ買いや、かさばりやすい荷物にも対応できます。
実際に荷物を入れてみると、大容量ながら扱いにくさはありません。
おしゃれなデザインで、ファッションに馴染みやすいのがGOOD。
エコバッグとしての役割をきちんと果たしながら、見た目にも楽しめます！
ボストン風チャームは小物入れとしても使えて便利！
ボストン風チャームは、実用面でも小物入れとして使えるサイズ感です。
リップやミニコスメ、鍵などを入れておくのにも向いていて、エコバッグの収納ケースとは別の用途でも活躍してくれそうだと感じました。
金具が付いているので、バッグに取り付けて持ち運べるのが便利。
バッグが小さくても持ち運びやすいです！
エコバッグを「持ち歩きたくなるもの」に変えてくれる素敵なアイテムでした♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。