男子ゴルフの元世界ランキング１位で３５歳のブルックス・ケプカ（米国）が、サウジアラビアの政府系ファンドが支援する超高額ツアー「ＬＩＶゴルフ」から米ＰＧＡツアーに帰ってくる。２０２２〜２５年にメジャー大会などで優勝した選手に認められる特例措置に合意し、Ｘ（旧ツイッター）に「子どもの頃と同じように楽しみにしている」と記した。

２２年に競合のＬＩＶゴルフに看板選手として加わったケプカは過去にインターネット番組で少なくとも１億ドル（当時の為替レートで約１３０億円）の契約金で移籍したことを認めた。それだけに、復帰には厳しい条件が課された。ツアー参加選手が手にできる報酬の放棄なども含まれ、被る金銭的損失はツアーの概算で総額５千万ドル（約８０億円）から最大で８５００万ドルにも及ぶという。「決断に伴う罰金も受け入れる」とした。

２９日開幕のファーマーズインシュアランス・オープンで復帰予定。直近で２３年に全米プロ選手権を制すなどメジャー５勝を誇る実力者は、歓迎ムードだけではないと覚悟している。ＡＰ通信によると「不快に思う人がいるなら、関係を修復しないと」と話した。

トミー・フリートウッド（英国）は好意的に受け止めつつ「自分が最高のゴルフができると感じるところでプレーしたいんだろう」とおもんぱかった。（共同）