梨花、アメリカ生活12年目の広々自宅を公開 リビングからの絶景ビューに反響「夕景が綺麗だ」「素敵すぎるお家」
モデルでタレントの梨花（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。アメリカ生活12年目となる現在の自宅の様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【動画】「なんて、セレブ過ぎる」アメリカの自宅＆リビングからの絶景ビューを披露した梨花
投稿では、スーパーマーケットで買い物をする様子や、車を運転する姿、さらに大きな紙袋を抱えて自宅へ運び込むシーンなど、日常の一コマを動画で紹介。白を基調とした広々としたリビングには、大きな窓が設けられており、室内からは開放感あふれる景色が広がっていた。
また、窓の外には、水平線に沈む夕陽が空と海をオレンジ色に染める幻想的な景色も映し出されており、時間帯によって表情を変える絶景ビューが印象的だ。静かな夕暮れの雰囲気が、自宅で過ごす穏やかなひとときをより一層引き立てている。
さらに動画には、ソファの上でくつろぐ愛猫の姿も登場。自然光に包まれた空間とともに、肩の力を抜いたライフスタイルが伝わる内容となっていた。
この投稿に、フォロワーからは「景色すごすぎる」「すっごく綺麗」「夕景が綺麗だ」「素敵ですね。私も梨花さんのように生きたい」「お家＆お家から見える景色最高過ぎるーーー」「なんて、セレブ過ぎる」「素敵すぎるお家」といった声が寄せられている。
