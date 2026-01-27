まさに王者のオーラと言うべきか、それともレアキャラ遭遇の衝撃か。将棋界の絶対王者、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が関西将棋会館に姿を現した際、プロ棋士たちの控室である「棋士室」に走った“戦慄”について、若手人気女流棋士が驚きの証言をした。

【映像】藤井六冠が棋士室をザワつかせた叡王戦対局日

話題となっているのは、ABEMAの中継に出演した佐々木海法女流初段（20）のコメントだ。番組では、1月21日に大阪府高槻市の関西将棋会館で行われた叡王戦本戦トーナメントの藤井竜王・名人VS千田翔太八段戦を振り返っていた。

実は、藤井竜王・名人がここで公式戦を指すのは極めて異例のことだ。タイトル戦で全国の旅館やホテルを飛び回る多忙な身であり、関西所属ながら新しくなった同会館特別対局室での対局は、なんとこれが通算3局目。まさに“激レア”な出現に対し、現場の空気は一変したという。

佐々木女流初段は、その時の様子を興奮気味にこう振り返った。「棋士室がちょっとザワつくんですよ。竜王・名人が入られるとちょっとザワッてなるんです（笑）」。普段は冷静沈着なプロ棋士たちが集う聖域・棋士室でさえも、最強の棋士が足を踏み入れた瞬間、隠しきれない動揺と興奮がさざ波のように広がったのだ。

この生々しい証言に、ネット上のファンも即座に反応。「レアキャラかよ」「ざわ・・ざわ・・」と人気漫画の効果音になぞらえる声や、「棋士室の空気が変わる？」と、画面越しには見えない現場の緊張感を想像するコメントが相次いだ。

本来ならばホームグラウンドであるはずの場所でさえ、周囲を「ザワつかせる」存在感。佐々木女流初段が捉えた一瞬の出来事は、藤井聡太という棋士が、もはや同じプロから見ても別次元の存在であることを浮き彫りにしたといえるだろう。盤上だけでなく、盤外でも規格外の影響力を放つ令和の覇者。その一挙手一投足から、今後も目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）