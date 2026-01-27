1月27日 発表

ビーケージャパンホールディングスは1月27日、ファストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」の新店舗情報を公開した。

新たな店舗として1月29日に大阪府枚方市に「バーガーキング 枚方西招提店」、2月25日には東京都小平市に「バーガーキング FLAT 小平店」がグランドオープンする。2026年も全国各地へ積極的な新規出店を予定しており、この2店舗のオープンに伴い全国で337店舗となる。

「バーガーキング 枚方西招提店」は2025年に実施した「バーガーキングを増やそう シーズン2」キャンペーンで応募された場所となっており、応募した方には20万円がプレゼントされる。なお、バーガーキングは2028年までに全国600店舗を目指している。

店舗概要

バーガーキング 枚方西招提店

※「バーガーキングを増やそう シーズン2」対象店舗

オープン日時：1月29日10時

店舗住所：大阪府枚方市西招提町 1241-1

営業時間：10:00～22:00

バーガーキング FLAT 小平店

オープン日時：2月25日10時

店舗住所：東京都小平市小川東町 3-7-1 FLAT小平1F

営業時間：10:00～21:00

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

