1児の母・木村文乃、秋刀魚メインの2人分の食卓公開「料理上手で憧れる」「器や盛り付けも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】女優の木村文乃が1月26日、自身のInstagramを更新。秋刀魚メインの2人分の食卓を公開した。
【写真】1児の母・38歳女優「器や盛り付けも綺麗」秋刀魚・玄米ごはんなどズラリ食卓
木村は「ぶたとキャベツの春色炒め中華風 女川直送のさんま ほうれん草のおひたし トマトのナムル風 もずく酢 お豆腐とねぎのおみそ汁 寝かせ玄米ごはん」と献立を記し、綺麗に盛り付けられた2人分の料理が並んだ食卓の写真を公開。また、アサリと海老の素麵やほうれん草のおひたし、アンパンマンポテトとデザートのいちごが並んだ子どもの食事も投稿している。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「料理上手で憧れる」「器や盛り付けも綺麗」「栄養バランスばっちり」などと反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「器や盛り付けも綺麗」秋刀魚・玄米ごはんなどズラリ食卓
◆木村文乃、秋刀魚メインの食卓公開
木村は「ぶたとキャベツの春色炒め中華風 女川直送のさんま ほうれん草のおひたし トマトのナムル風 もずく酢 お豆腐とねぎのおみそ汁 寝かせ玄米ごはん」と献立を記し、綺麗に盛り付けられた2人分の料理が並んだ食卓の写真を公開。また、アサリと海老の素麵やほうれん草のおひたし、アンパンマンポテトとデザートのいちごが並んだ子どもの食事も投稿している。
◆木村文乃の食卓に反響
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「料理上手で憧れる」「器や盛り付けも綺麗」「栄養バランスばっちり」などと反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】