魔裟斗＆矢沢心、夫婦で高級ランチ堪能 密着ショットに「美男美女」「表情から幸せがにじみ出てる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの矢沢心が1月26日、自身のInstagramを更新。夫で元格闘家の魔裟斗とのランチデートでの夫婦ショットを公開した。
【写真】元格闘家＆美人妻「理想の夫婦」高級料理店カウンターで密着
矢沢は「『今度lunchに行こう』と予約をしてくれていた」と記し、魔裟斗が予約してくれたという高級スペイン料理店「aca」を訪れたことを報告。カウンターで寄り添う夫婦ショットを公開し「初めから最後まで香りも味も食感も喉を通る瞬間までカラダが喜ぶ美味しさでした」と感想を綴り、堪能した料理の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「美男美女」「理想の夫婦」「2人とも素敵」「表情から幸せがにじみ出てる」「いつまでも仲良しで憧れる」などと反響が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
