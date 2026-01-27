“ハリポタ”スタジオツアー東京で新イベント「ホグワーツからの招待状」映画誕生の原点を追体験
◆映画公開25周年、魔法の原点をたどる
2001年、J.K.ローリングの大ベストセラー小説「ハリー・ポッターと賢者の石」がスクリーンに登場してから、25年。
◆「組分けの儀式」が目の前に！大広間の幻想的な演出
物語の象徴である大広間が、期間中は「組分けの儀式」の舞台へと変貌を遂げる。
天井には無数のキャンドルが浮かび、教壇にはあの組分け帽子が登場。4つの寮の名が呼び上げられる演出が目の前で再現される。さらに、新入生を驚かせたゴーストたちも姿を現し、作中さながらの臨場感を味わうことができる。
◆透明マントに飛行術、映画制作の「魔法」を紐解くデモンストレーション
映画一作目で観客を驚かせた「映像の魔法」の裏側も公開される。ハリーが手にした透明マントを使ったシーンの撮影技法や、ハーマイオニーが羽を浮かかせた呪文学の授業の舞台裏、さらには大男ハグリッドの巨大さを表現するための工夫など、世界最高峰のクリエイターによる技術をデモンストレーション形式で披露。知的好奇心を刺激する、スタジオツアーならではのディープな体験が可能だ。
◆限定フードも登場
このほか動く階段や魔法界の肖像画、友人と過ごす寮の部屋、魔法使いの学びに欠かせないアイテムが揃う商店街ダイアゴン横丁など、常設のセットとあわせて同企画限定のフードメニューも展開される。詳細は後日発表予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部
■ホグワーツからの招待状
開催期間：2026年3月18日（水）〜9月6日（日）
■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
【Not Sponsored 記事】