第51回衆議院議員選挙が27日公示され、東海3県で合わせて102人が立候補しました。（27日午前11時50分現在）

愛知・岐阜・三重のそれぞれの県庁では、午前8時半から立候補の受け付けが始まりました。

これまでに愛知県は16の選挙区で68人、岐阜県は5つの選挙区で20人、三重県は4つの選挙区で14人が届け出ています。

このうち愛知県一宮市と岩倉市が選挙区の愛知10区には、届け出順に自民党の前職・若山慎司 氏（52）、日本維新の会の前職・杉本和巳 氏（65）、国民民主党の新人・三嶋竜平 氏（47）、参政党の新人・山内遼平 氏（29）、中道改革連合の前職・藤原規真 氏（47）の5人が立候補しています。

「この地域の未来がもっとよくなっていけば経済が活性化していけば、この国の経済も必ず力強く再生していくと確信している」（自民・前職 若山慎司 氏）

「与党内で あるいは国会で先頭に立って食品消費税ゼロをしっかり勝ち取っていく、私も食品消費税ゼロが政治家としての悲願です」（維新・前職 杉本和巳 氏）

「中小企業を元気にしたい、そのためには国民民主党の政策が必要だというふうに思い、もっと手取りを増やす、そのために愛知10区に国民民主党の候補者として立つことを決めた」（国民・新人 三嶋竜平 氏）

「皆さんにも夢や希望があるはずです。それを実現するための土台・環境・仕組みを整えるのは政治しかありません。私たち参政党とともに日本の未来を作っていきましょう」（参政・新人 山内遼平 氏）

「物価高対策 円安の問題を解決せずにどんな言葉を並べても私たちの市民生活はまともに機能することは絶対にないんだ」（中道・前職 藤原規真 氏）

選挙戦では、高市政権の是非や食料品の消費税減税を含む物価高対策などが争点となります。

立候補の受け付けは27日午後5時に締め切られます。

投開票は2月8日です。