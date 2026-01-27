新潟味噌ベースのスープが旨い「味噌らーめん」復活　人気チェーンが期間限定販売

味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、2026年2月1日（日）より、期間限定商品「新潟味噌らーめん」の販売を開始する。

「麺場 田所商店」は、“味噌を主役にした一杯”を提供する味噌らーめん専門店。北海道・信州・九州など日本各地の味噌を使い分け、地域ごとの味わいを楽しめる多彩なメニューを用意。現在、全国に約200店舗を展開し、味噌文化の魅力を世界へ発信している。

今回販売される「新潟味噌らーめん」は、一昨年にも登場した人気メニューの再販売。味や見た目は当時からあえて変更せず、新潟味噌の個性を生かした一杯に仕上げているという。

雪国の味噌蔵で醸造した新潟味噌をベースにした、うま味豊かなスープが特長。トッピングには、長岡市栃尾地域の名物「栃尾揚げ」。妙高市名産の香辛調味料「かんずり」がアクセントになっている。

期間限定商品「新潟味噌らーめん」販売

〈商品概要〉

・商品名

新潟味噌らーめん 税込1,100円

新潟味噌 野菜らーめん 税込1,100円

※取扱店舗にて2月より順次販売開始

※開始日・終了日は店舗により異なる

・取扱店舗

麺場 田所商店 全国各店舗

※店舗一覧にて確認