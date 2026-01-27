厚生労働省の「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」によると、2024年の悪性新生物（がん）の死亡数は38万4111人で、死亡総数に占める割合は23.9％だったそうです。「2人に1人はがんに罹る」と言われるなか、高松宮妃癌研究基金理事長や静岡県立静岡がんセンター名誉総長を務める慶應義塾大学客員教授・山口建先生は「今では6割の人々が治癒するが、それでも患者は時として『身体と心の弱者』になってしまう」と語ります。そこで今回は、山口教授の著書『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』より一部引用・再編集してお届けします。

【図表】高齢者を対象としたがん医療の「強み」「弱み」とは？

* * * * * * *

年の功

高齢がん患者の強みは、様々な困難を乗り越えてきた人生経験の豊富さであろう。

がんの診断を比較的冷静に受けとめ、治療方針の決定にあたっても適切な選択を行う場合が多い。いわゆる「年の功」が発揮される場面が少なくない。

時に、患者・家族から、「高齢者のがんは進行が遅いのではないか」との質問を受けることがある。悪性度が低いがんはゆっくりと分裂し、高齢になって初めて発見されることが多い。従って、「高齢者のがんは悪性度が低く、進行も遅い」という考えの一部は、前立腺がんなどについては真実といえる。

しかし、高齢者であっても悪性度が高く、進行が速いがんが出現することもよく経験する。担当医は、比較的進行が遅い一部のがんを除けば、「高齢者のがんであるから進行が遅い」ということは考慮には入れず、一人ひとりの患者について、進行が遅く、悪性度の低いがんか、あるいは、進行が速く、悪性度が高いがんかを判断して治療方針を決定している。

がんに罹りやすい

高齢がん患者は、下図表に示したような多くの弱みを持っていることも事実である。人体の老化は、がん発生の重要な要因である。がんと診断されるのは、75％が65歳以上の高齢者であり、高齢者の健康管理では、常にがんの存在を意識せねばならない。

診断の遅れ

高齢がん患者では、老化や様々な持病のために、がんによる身体の不調に気づかなかったり、がん検診を受診していなかったりする。その結果、がんの診断が遅れ、進行した状態で発見される傾向がある。

治療に伴うリスク

高齢がん患者では、様々な理由で治療に伴うリスクが大きい。まず、人体を構成する臓器の多くは、30歳ころに比べると、65歳以降では機能が７〜８割程度まで低下し、加齢とともにさらに衰えるとされる（中村榮太郎『老化の測定とその制御』金原出版、2004）。高齢者は、普段は全身の衰えを意識せずに暮らせても、がんによるダメージや治療に伴う副作用・合併症・後遺症に抵抗する全身の予備力は低下しており、重症化しやすい。



『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』（著：山口建／中央公論新社）

また、高齢者では、徐々に動脈硬化が進み、高血圧や脂質異常症、肥満、糖尿病などの持病を持っていることが多い。それでもがん治療は安全に実施できるが、若年者に比べると、心筋梗塞や脳血管疾患などの重篤な合併症を起こす頻度が高い。また、持病に対して多くの薬剤を投与されているときには、がん治療に影響を与える場合がある。

精神・神経疾患の存在

高齢者は、精神・神経疾患を抱えている頻度が高い。これには、認知症やパーキンソン病のように脳細胞に変化が生じている脳障害と、不眠、うつ病、せん妄のような気分の変調による病状などがある。

軽症の病態は見逃されやすく、治療で精神的に大きなストレスに直面したときに顕在化し、対応に苦慮することがある。

短い平均余命

高齢者は、若年者に比べて平均余命が短い。そこで、高齢がん患者の治療においては、治療のもたらす利益と不利益を慎重に比較検討しなければならない。若い世代であれば、治療に伴う一定のリスクを冒したとしても、治療が成功し、治癒または延命が達成されれば人生にとって大きな利益が見込める。

一方、高齢者の場合には、危険を冒して得られる余命と、治療に伴う副作用・合併症・後遺症、さらには、治癒や延命が達成されたのちの「生活の質（ＱＯＬ）」などを比較した場合、利益が十分に大きいとはいえない場合がある。そこで、医療スタッフは、高齢がん患者が治療に耐え、健康を取り戻すことが可能か否かを、「身体・精神状態」、「診察・検査所見」、「理解能力」などを参考に判断している。

暮らしへの支援

高齢がん患者の暮らしの状況にも配慮する必要がある。超高齢社会や少子化の影響で、独居または老夫婦だけの高齢がん患者が増加している。闘病に必要な情報収集能力、様々な説明に対する理解力、通院手段、経済的な面も含めて、最善の医療を実施するのが困難なことがある。

標準治療が未確立

医学的な課題として、高齢者、特に後期高齢者では、手術や薬物療法などの臨床試験の対象から外れるため、最善の治療である標準治療が設定されていないことが多い。そこで、実際の治療では、より若い世代で確立された標準治療を準用することが多いが、治療に伴う副作用・合併症・後遺症が、若い世代に比べて悪化することがある。そのため、標準治療よりは効果が劣るが、より負担が少ない治療法が用いられることがある。

※本稿は、『高齢者とがん-健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。