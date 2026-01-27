「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3100タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その最新回が2026年4月25日（土）に決定したことが発表されました。

「INDIE Live Expo 2026.4.25」のタイトルで開催される次回は、100タイトル以上のインディーゲームを一気に紹介する「INDIE Waves」、注目タイトルの最新情報を重点的に紹介する「INDIE Spotlight」などのコーナーを予定。紹介タイトルや出演者、番組コーナー詳細については、今後公式サイトや公式Xで順次情報が公開されます。

紹介タイトルの募集を開始

第一部「INDIE Waves」では、コーナー内で紹介するタイトルを企業・一般を問わず募集します。1団体につき原則1タイトルまで無料で申込が可能で、エントリ―期間は2月20日（金）11：59（JST）まで。下記エントリーフォームから、映像ファイル、テキスト情報、ゲームの資料など必要な情報・素材を申請できます。エントリ―期間終了後、INDIE Live Expo事務局による登録情報の確認・審査を経て、3月中旬をめどに審査結果の連絡を予定しています。

PS5 Proが当たるプレゼントキャンペーンを実施

開催を記念して、ゲームメディア「電ファミニコゲーマー」とコラボしたプレゼントキャンペーンを実施。Xアカウント「@INDIELiveExpo」と「@denfaminicogame」をフォローして、1月27日正午に電ファミニコゲーマー公式Xアカウントが投稿するポストをリポストすることで参加でき、賞品として「PlayStation 5 Pro」が1名に当たります。