【うちのお金で寿司を頼む義母】実家に行くと、羽振りの良い義母に違和感。夫はまだ何かを隠してる？＜第３話まんが＞【2025年下半期BEST】
2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年10月4日）********もし夫が義母にコッソリ援助していたら…。44歳の山崎真理子さんは、中学2年生の娘と小学5年生の息子を育てる2児の母。覚えのない夫名義の通帳を見つけると、そこには義母に毎月送金していた記録が。家計に余裕はなく、子どもにお金を遣ってほしいとモヤモヤした真理子さんは――
* * * * * * *
年金と貯えだけじゃ生活できないってこと？
前話からの続き。
もうすぐ日をまたぐ時間になりましたが、夫との会話はまだ続きます。
守はそういうのやらないみたいだから↓↓↓
うちだけが援助してるの？
ちょうど来週末は義母とうちの家族で食事をする予定になっていました。
子どもたちが小さい頃は義母がうちへ来ることもあったけど、高齢になってからは3〜4か月に一度、うちが義母の家を訪ねているのです。
お金の問題だけでなく、夫との会話がどこかかみ合わず、これからの夫婦関係にも不安が募っていきます。
何か隠してる…↓↓↓
本当にお金に困っているの？
義母の家には、比較的新しい空気清浄機やマッサージ機などが置いてあり、快適な暮らしが伺えました。
お金に困っているようには、どうしても見えません…。
第４話へ続く。