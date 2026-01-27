世界でもトップクラスの長寿国となった日本。しかし、「より良く生きる、自分らしく最期まで、と言いながら、老い方・死に方を知っている人は多くない」と語るのは、病院の臨床で15年以上働く看護師の高島亜沙美さん。そんな現役看護師の高島さんが教える、老いと死のプロセスと終末期の現実を綴った『人生の終わり方を考えよう 現役看護師が伝える老いと死のプロセス』より、一部を抜粋して紹介します。

在宅医療で終末期を迎えることの難しさ

終末期医療や緩和ケアというと、在宅医療を想像する方も多いでしょう。メディアで取り上げられる事例も、ほぼほぼ在宅。そのほうが、個人情報を気にせずカメラを回しやすいからでしょうか。

ですが、死亡場所の分布でいうと自宅が17.4％、病院が64.5％となっています（令和4年における人口動態統計より）。高度経済成長期以前は自宅で亡くなる方のほうが多かったのですが、今では医療機関で亡くなる方が大多数となっています。

一番の理由は、患者さん本人が感じる安心感だと思われます。病院だとナースコールを押して、看護師が来るまで大体10秒から30秒。在宅だと緊急コールを押してから実際に看護師が来るまで30分前後かかります。

すぐに来てくれるかどうかは、病気を抱える患者さんにとって、とてもとても優先順位の高い事項になります。誰かがそばにいてくれることの効能って、計り知れないんです。医療算定にも看護必要度にも計上されませんが。

これからAIがますます発展していっても、患者さんが看護師という生身の人間を求めることはあまり変わらないような気もしています。

くわえて、患者さんが自宅にいるということは、病人が家にいるということですから、一緒に住む者にとっては大なり小なり負担となります。

どんなに関係性が良好な者同士であっても、自分のそばに、または隣の部屋に、痛みを抱えていたり苦しんでいたりする人がいると、同居している人は必ず影響を受けます。これに介護やケアがくわわったらなおさらです。

それが、いつなのかわからないけど死ぬまで続く。あなたなら、耐えられるでしょうか。

もうひとつ、同居している側の問題ですね。痛みや苦しみを抱えた死にゆく人のそばにい続けるストレスって、どんなに頭では理解していても腹落ちさせるのは難しいです。

本人の選択を尊重するとはいっても、もっと生きていてほしいと思う「わたし」の気持ちはどうなるの？ と感じる家族は一定数いると思います。

くわえて、やはり病院のほうが安心なのではないか、病院だともっといい治療やケアが受けられるんじゃないか、という価値観をお持ちの方がまだまだいるので、困ったら救急車を呼んでしまうという事態が起こってしまうんです。

救急車っていのちを助けて欲しくて呼ぶものなので、もう積極的な治療をしませんと宣言している人でも、救急車を呼んでいつもの病院ではないところに運ばれてしまうと、幸か不幸か積極的な治療のレーンに乗せられてしまいます。

日本ではカルテは医療機関ごとの管轄になるので、うっかり他の病院に運ばれてしまったら、また一から診断や治療計画が始まるわけです。家族はこれで安心かもしれませんが、果たして患者さん本人はどう思うのでしょうか。



わたしたち医療従事者はプロとして患者さんの前に立つわけですが、患者さんの人生を代わりに送ることや、人生を大きく左右する意思決定を代わりにすることはできません。あくまでサポートなんです。

患者さんのいのちや人生は患者さんのものですし、たとえご家族であっても、患者さんのいのちや人生を100％コントロールすることはできません。終末期にいる患者さんが痛みや苦しみの中にいたとして、それを解決することや管理することはできないんです。

これが、たとえば肉じゃがを作ることで解決するとか、髪の毛をとかすことで解決するのであれば、家族でもそばにいる意味や価値を見いだすことができると思いますが、残念ながらそうではありません。

患者さん本人にとって大事な人であるはずのわたしたち家族が、役に立たない、意味をなさないという状況に耐えられないといったような背景も、在宅医療を続けていくことの難しさの要因だと思っています。

誰だって解決できない問題は、できないことを認めたくない自尊心や見栄のような感情がありますし、だったらプロにお願いしたいですからね。



在宅介護について、もうひとつ。先にもお話しした地域包括ケアシステムがうまくいっていないのも、基本的に家で介護をする＆受ける需要が高くないからだと思っています。

核家族化や介護の社会化などいろいろ言われていますが、それよりも家族ではなく介護福祉士や看護師などプロのサービスを受けるのが当たり前であるという価値観が定着したことのあらわれではないでしょうか。

信頼しているパートナーに24時間面倒を見てもらうよりも、役割と業務内容が明確なプロとの関係の中でケアを受けるほうが、関係性へのダメージも少ないですよね。

介護って、身体の向きを変えたり、着替えさせたり、おむつを替えたり。約3kgの新生児と約50kgの成人、育児と同じようなことをしていても介護に必要なエネルギーは当然違います。

昔、妻をおぶったことがあるから在宅介護も大丈夫という男性に出会ったことがありますが、そのときの妻は意識のある状態でした。おぶられることを前提に、自身で身体に力を入れることのできる状態なんですね。

バレエやフィギュアスケートで女性がリフトされている映像を見たことがある人もいると思いますが、ああいう動きをしているとき、持ち上げている男性の感覚は実際の女性の体重よりも相当軽いんですね。女性自身が、自分の筋力で自分の身体を支えているから。

けれども、全身が脱力した体重50kgの大人はどうでしょう。実際の体重よりも、重く感じられるはずです。50kgの寝たきりのおばあさん、わたしひとりでは持ち上げられません。おそらく、男性バレエダンサーが持ち上げても、同じ感想を抱くはずです。リフトなんて不可能。

人間の身体には、ダンベルみたいに持ち手がついているわけではありませんからね。ぐにゃんぐにゃんになった、または拘縮（こうしゆく）してカチコチになった身体を横に向けるだけでも、慣れていないとこちら側がすぐに腰や背中を痛めてしまいます。

この状態で数日〜数週間だったら家で介護できるかもしれませんが、年単位でのケアは無理だと思われる家族がいても、当然だと思います。いくら患者さん本人が自宅療養を希望していても、です。介護をする側の生活と人生を奪う権利は、誰にもないんです。

そして、酷な話かもしれませんが、パートナーや子どもはその存在を本人が望んでいますが、親を選んでその人は生まれてきたわけではありません。仮に良好な家族関係だったにせよ、子どもがその親でよかったかどうかは、測ることができないのです。

親の弱っていくさまや社会性を失っていく姿を見つめること、そういう状態の親のそばで、子かつ介護者として時間を過ごす過酷さというのは、言葉にできないものがあるように感じます。

