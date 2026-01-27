◇NBA レイカーズ129ー118ブルズ（2026年1月26日 ユナイテッド・センター）

レイカーズの八村塁（27）が26日（日本時間27日）の敵地ブルズ戦に途中出場。高確率でシュートを決めるなど4本の3Pシュートを含む復帰後最多23得点の躍動。チームも快勝して2連勝を飾った。ブルズの河村勇輝（24）はGリーグに同行したため、日本人対決は実現しなかった。

「彼が必要な時はいつでも頼りになる」

試合後にルカ・ドンチッチ（26）は八村を称えた。

敵地8連戦中のレイカーズ。この日はブルズと激突した。ドンチッチは前半から躍動。17得点8アシストとダブルダブルに迫る活躍を見せた。後半に入ってもその勢いは止まらなかった。8本の3Pシュートを決めるなど46得点11アシストのダブルダブルでチームの2連勝に貢献した。

「前半はすごく良かったけど、第3Qで少し緩んでしまった。ダラス戦と同じ課題だね。だから第3Qをもっと改善しないと」と反省点を挙げながらも「全体的にはみんな良い試合をしたよ」と振り返った。

ベンチスタートながら高確率にシュート沈めた八村についても「彼は素晴らしいよ。怪我からの復帰は簡単ではないけど、素晴らしいプレーを続けている。彼が必要な時はいつでも頼りになるし、そのプレーぶりは本当に素晴らしい」と称賛した。

最後に復帰間近のオースティン・リーブスについて「彼が戻れば自分も少し楽になれるし、チームにとって大きな助けになるからね」と復帰を楽しみにした。