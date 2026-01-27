EXILEのAKIRA（44）らが27日、都内で所属するLDHの総合エンターテインメントプロジェクト「HiGH＆LOW」の10周年ラインアップ発表会に出席した。

2015年にドラマでスタートし、その後は映画、ライブ、舞台など多方面で展開する作品。LDHに所属する歌手や俳優たちが作品を繋いできた。AKIRAは「もう10周年なのか…」としみじみ。「さまざまな世代が出演したHiGH＆LOWの深みや幅の広さを感じます」とその歴史の長さをかみしめた。

自身は黎明期から関わってきたが、次世代のTHE RAMPAGEの吉野北人（28）を見つめ「このキラキラHiGH＆LOWには太刀打ちできない」とジョークも。そんな吉野は「いつか海外のライブにも挑戦したい」と夢を描いていた。

会見では今後の展開についても発表。4月に過去作のリバイバル上映を実施。7月にオールナイト上映会と舞台版「HiGH＆LOW THE 戦国外伝」を開催する。9月と11月にはライブ。時期は未定だが、初のドキュメンタリーを制作することも発表された。