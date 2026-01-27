お笑いコンビ・きしたかのの高野正成のＸが２７日正午現在、２０日以降の更新がなく、一部で心配の声があがっている。高野は、２１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の生放送で１０メートルの飛び込み台から飛び降りる企画に挑戦したが、飛び込めず。２８日も企画続行と告知されている。

高野は昨年１１月の放送回で、みなみかわ、日本一おもしろい大崎、モグライダーともしげ、本多スイミングスクールらとともに、１０メートルの飛び込み台から紙飛行機を飛ばし、プールに飛び込んだ後、その紙飛行機をキャッチする…という企画に出演。だがただ１人、恐怖で飛び込むことができなかった。

そのため２１日の放送回では生放送でリベンジすることになったが、結局放送時間中に飛び込めず、ネットは賛否両論が巻き起こっていた。

２１日の放送で、２８日の放送でもこの企画を続行することが発表されており、高野は再び飛び込みに挑戦することになっている。高野のメンタルが心配されるが、高野のＸは２０日に「有吉ｅｅｅｅｅ！」の投稿をリポストしてから更新がない。

ネットでは「高野心病んでしまわないかだけ本当に不安」「きしたかの高野の生放送が２日後に迫ってきていてオレまで緊張してきた」「高野頑張れ！」「これ、来週も生放送でやるのか？」「来週水曜まで常に重苦しい気持ちの１週間を過ごす高野の心中は察する」などの声が。

ちなみにお見送り芸人しんいちの２４日投稿のＸでは、しんいちと一緒に食事をする高野の写真がアップ。「こいつ笑いながら酒飲んでます」と投稿されたが「元気そうでよかった」「こんな事書いてるけど実はめっちゃ高野の事心配してそう、本当は仲良いんだろうな」などのリプが寄せられていた。