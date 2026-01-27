ミシン趣味のコカド、“薄手”「ナイロンジャケット」公開に「販売してほしい！」「グッズ化希望」反響
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が27日までに自身のインスタグラムを更新。新作『ナイロンジャケット』を公開した。
【画像】コカド自作、薄手のナイロンジャケット（完成品）
投稿で、自身が連載中の雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）とからめて「昨年COTTON TIMEの連載で作ったジップアップジャケットを新たにナイロンで作りました」と報告。「裾にゴムのドローコードを付け、袖はスナップボタンにしてナイロンジャケット仕様に変更しました」とつづった。
続けて「かなり薄手のナイロンなので軽いし、バッグに入れててもシワにならないので年中重宝出来そうです！」と使いやすさをアピール。「YouTube『コカドミシンクラブ』で製作の様子も見れたりするので、気になる方は是非ご覧下さい」と呼びかけた。
この投稿に「どんどんバージョンアップしてますね スゴイ」「いつもセンスがよいです」「販売してほしい！」「すごくカッコいいです」「もう売り物」「グッズ化希望です」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。
