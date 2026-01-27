デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・白金にある洋食レストラン「marronnier」です。（撮影：上田佳代子）

【写真】ホワイトソースと同量のズワイガニが入ったリッチな蟹クリームコロッケと、白身魚（ヒラスズキ）「本日のフライ」2970円

* * * * * * *

懐かしさと特別感が味わえる洋食レストラン

黄金色に輝くきめ細かな卵にデミグラスソースという、艶やかなヴィジュアルが食欲をそそるオムライス。滑らかにしてコクのあるホワイトソースも美味な蟹クリームコロッケに、アツアツのチキングラタンなどなど。

洋食は、文明開化の流れを汲む日本の味。今や、子どもからお年寄りまで誰もが愛してやまない《おふくろの味》と言ってもいいだろう。

そんな伝統の味を守りながら、軽やかに洗練された《令和の洋食》を楽しませてくれるのが、ここ「marronnier」だ。ご主人の阿久津正輝シェフは浅草の名店「レストラン大宮」で修業後、フランス料理店でも研鑽を積み独立。都心でありながら、下町の雰囲気が漂う白金の住宅街に店を構えた。

ランチでは、オムライスを始め、ハンバーグや蟹クリームコロッケなど定番の味がラインナップされている。

だが、オムライスのご飯は、ケチャップと同量の自家製トマトソースを加えて垢抜けた味わいを表現。蟹クリームコロッケには渡り蟹の濃厚なソースを添えるなど、ブラッシュアップさせたエレガントな大人の洋食が好評だ。



「marronnier」店内写真

marronnier（マロニエ）（東京・白金／洋食）

●住所：東京都港区白金5-6-2 フィル白金One2階

●電話：03・6450・2606

●営業時間：昼／11：30〜14：00（L.O.13：30）、夜／17：00〜23：00（L.O.21：00） 水曜休、木曜はディナーのみ

●メニュー：昼／本日のパスタ1980円など 夜／コース7700円〜、アラカルト

●アクセス：東京メトロ・都営地下鉄白金高輪駅より徒歩10分

●公式サイト：https://www.marronnier2025.com/