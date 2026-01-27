美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

Q. 唇が痩せて貧相、縦ジワも気になります。リップを華やかに見せるにはどうすればいい？

眉は知性、目は意思、そして唇は、女性らしさを表すパーツだと思っています。マリリン・モンローのようなふっくらとした柔らかな唇は、若々しさと美しさのシンボルともいえ、私たち同性から見ても魅力的です。

そもそも唇は、角質が薄く皮脂腺がないため、潤いを溜め込む力が不足しています。リップクリームなどで保護しなければ、容易に乾燥してしまう運命にあるのです。

加えて、舌で舐めてしまったり、何かを食べたりして、常に物理的な刺激にさらされがちです。

さらに、ぷっくりとした膨らみをつくる深部のコラーゲンは年とともに減少。口の周りをぐるりと取り囲んでいる口輪筋の衰えと相まって、口元全体が萎み、薄っぺらくなっていきます。

唇がボリュームダウンしたことで、シワが増えたり青黒くくすんだ印象になることも多く、口紅を塗っても浮いたようになって、映えないと感じることもあるでしょう。

そんな《唇痩せ》を少しでもリカバリーさせようと、私はとにかくリップアイテムを一日に何度も塗るようにしています。

スティック状のリップクリームでは全然もの足りないので、水溶性成分を70％以上含んだリップパックや、幹細胞培養上清液を配合した美容液などを選び、夜眠る前は、唇の輪郭から大きくはみ出すくらいたっぷり塗布して乾燥対策。

というのも、自分では気づきにくいけれど、食べたり話したりといった口の動きにより、上唇の上部に寄りがちなシワを定着させないためです。

唇がゴワついたりくすみが気になる人は、スクラブ剤でケアするのも有効。バスタイムに行うと負担になりにくく、血流もよくなるので、ふっくらとして柔らかく明るい唇に整います。

なめらかな保湿膜を作りながらプランプアップ（ふっくらボリュームアップさせる）効果も備え、ほどよく色づくティントルージュは、普段使いに便利なアイテム。リップクリームを塗るのと同じ感覚で気軽に使え、しっかりメイクをしたいときは、これをベースに口紅を重ねるのもおすすめです。

口輪筋を鍛えるため、口元を意識して「あ・い・う・え・お」と大きく動かしたり、下がりがちな口角をキュッと引き上げるようにするのも効果的。

唇がしっとり、ふっくらすると口紅も美しく映え、上品な女らしさが復活します。

大人の唇を整える4品

70%以上と高配合の水溶性成分がバリア機能を強化して荒れにくい唇に

●メディプラス ノイズカットリップパック 15g 2,750円／メディプラス

ブランド共通成分のオゾン化グリセリンに加え、水を抱え込む効果にすぐれたモイストチャージ成分を高配合。ねっとりとしたクリームを白くなるほど厚く塗ることで、唇のバリア機能を回復させ、唇の荒れを根本から癒やす。塗って15分くらいで透明になり、日中の間も乾燥しにくい唇に整う。夜は、はみ出すほどたっぷりつけるのがおすすめ。

マイルドなボリュームアップ効果でふっくらとした美しいフォルムを形成

●コスメデコルテ ルージュデコルテ ティント&プランプ（左から、01、02、03）各3.5g 各5,500円／コスメデコルテ

唇の状態に応じてヴェールを形成する複合成分が、ふっくら、ピンと張ったようにフィットして、ボリューム感のあるフォルムを形成。みずみずしいつやと保湿感、自然な血色感を際立たせるような優しい発色は、日常使いに最適。

自然由来成分×フルーツスクラブが潤いを与えながら、角質をオフ

●SABON リップポリッシャー 5g 3,300円／SABON JAPAN

ボタニカルエッセンスやオイルの中に、ザクロ＆チェリーのミックスフルーツスクラブが入ったリップスクラブ。唇に乗せた瞬間とろけるようになじみ、潤いを与えながら、くすみやゴワつきの原因となる古い角質を優しくオフ。拭き取った後は、リップバームや口紅の乗りがいい柔らかな唇に。

再生医療発想の唇用エイジングケアが登場！縦ジワ、くすみのない若々しい唇を育む

●エテルナムリップセラム 8mL 6,600円／エテルナム

あらゆる細胞の元となる「幹細胞」が持つ、活性・成長・増殖するための有用成分に着目。ヒト臍帯由来の間葉系幹細胞を培養する際に生まれる上清液を配合した唇専用の美容液が、ふっくらとした柔らかな質感と明るいトーンの唇を育てる。

※記事内の商品価格はすべて税込です