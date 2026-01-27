＜天下一の補佐役＞豊臣秀長の目線で歴史をダイナミックに描く、夢と希望の下克上サクセスストーリー・大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ストーリーが展開していく中、戦国時代の武将や社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「名前」について。この連載を読めばドラマ本編がさらに楽しくなること間違いなし！

信長から「秀吉」の名を与えられた藤吉郎

桶狭間の合戦の褒美として、足軽組頭の位と同時に「秀吉」の名を信長から与えられ、歓喜した藤吉郎。

一方、小一郎は信長の“近習”となることを断り、かわりに銭を要求します。

そんな小一郎には名が与えられませんでしたが、多くの方がご存じの通り、いずれ彼は「秀長」と名乗ることになります。

ドラマ内ではまだ「秀吉」「秀長」ともに詳しく語られていませんが、いったいその名前にどんな意味や背景があるのでしょうか。

今回はその「名前」について考えてみたいと思います。

戦国時代の武士の名前のありよう

名前に詳しい方なら百も承知でしょうが、戦国時代の武士の名前のありようを先ずざっくりとご紹介します。



武家の名前は、しばしば「その家の通字」プラス「その人を現す漢字」で構成されました。

たとえば室町将軍家は家の通字は「義」、織田信長の織田家は通字は「信」、毛利家であれば「元」などです。

通字は普通“上”で、足利将軍家だと義満・義持・義教、織田家だと信定・信秀・信長などになります。

毛利家は家を継ぐ人は通字の「元」を下にして興元・隆元・輝元などとし、本来であれば家（毛利本家）を継ぐ資格を持たぬ人は「元」を上にする。元就・（相合）元綱・（吉川）元春などです。

主人から頂戴した字は“上”に付けるのが普通

武家の大名などは、「その人を現す漢字」を家臣に与えます（家臣側からは偏諱〈へんき〉を賜る、という）。

その場合、頂戴した字は“上”に付けるのが普通です。主人を敬っているわけです。

たとえば豊後の大友家の場合、大友義鑑の重臣は戸次鑑連（世にいう立花道雪）・臼杵鑑速・問註所鑑豊など、次代の義鎮（キリシタン大名の宗麟）の重臣は一万田鎮実・立花鎮連・高橋鎮種（紹運）という具合です。

こうした原則を抑えた上で、木下秀吉を見てみましょう。

先日のドラマでは「秀吉」の名を、主君の織田信長が与えていましたが、はて…。

というのは信長の幼名が「吉法師」なのです。

吉秀を名乗るのが妥当では

法師というのは彼の孫が「三法師（のち秀信）」であることからも、「少年」とか「小僧」とかを表していそうです。

この推測が正しければ、幼少期の信長は、目上の人からは「おいこら、吉！」と呼ばれていた可能性がある。

となると、「吉」とは若き日の信長にとって、「オレを現す漢字」だったのかもしれない…。

それを秀吉に与えますでしょうか？

また、もしありがたく頂戴したのなら、秀吉ではなく、吉秀を名乗るのが妥当ではないか。

そうではないということは、秀吉という名は信長関係なく、藤吉郎が勝手に名乗った諱だと思うのですよね。

勝手に名乗っていたのでは

もっとも、鎌倉時代であれば、将軍・藤原頼経から「頼」をもらって北条時頼を名乗り、その子は将軍・宗尊親王から「宗」をもらって北条時宗を名乗るなど、名前の上下にあまり頓着していないのですけれども。

もう一つ、秀長について。

一時、小一郎は「長秀」を名乗っていたらしい。それでこの「長」こそは、「オレを現す漢字」として信長が小一郎に与えた、と考える研究者がいるそうです。

ホントかな？ ドラマはともかく、小一郎は秀吉の家来にすぎないのですよね。そんな小者が主君から偏諱を賜れるものなのかな。

やはり、これも、信長があずかり知らぬところで小一郎が勝手に名乗っていたのではないでしょうか。

それで小一郎がまだまだ取るに足らない存在だったので、信長の視野には入らず、咎められることもなかった、と解釈する方が自然だと思うのですよね。