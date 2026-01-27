2025年11月、俳優のトム・クルーズが初めてアカデミー名誉賞を受賞し、話題となりました。そんなトム・クルーズについて、アカデミー賞ウォッチャーのメラニーさんは、「40年の間、進化し続け、常に新しいハードルに挑戦し克服し続ける彼は、私たちに夢と希望を与えてくれる」と語ります。そこで今回は、メラニーさんの著書『トム・クルーズの真髄 40年間トップに立ち続ける理由』から抜粋し、その魅力に迫ります。

「映画界を救った」とスピルバーグに言わしめた『トップガン マーヴェリック』。しかし主演のトム・クルーズは作品賞ノミネートの授賞式に欠席し…

クルーズはつまらない俳優？

90年代、トム・クルーズが好きと明言するのはクールなことではなかった。その最大の理由はここにある。

クルーズはどこまでも謙虚で真面目なのだ。ゆえに面白くない。

一方、80年代に大ブレイクを果たし、世界的スーパースターとなったマドンナは、歌唱力はそこそこだし、出演する映画はみなラジー賞（アメリカの映画賞「ゴールデンラズベリー賞」の通称。毎年、アカデミー賞授賞式の前夜に“最低”の映画を選んで表彰する）候補になるような、成功と同じくらい失敗も目立つ人生だが、得てしてそういう所が面白い。

自分をはみ出し者と認識する彼女は、常に社会の弱者に寄り添い、彼等からの絶大な支持を伸ばしていく。性産業や同性愛といった、社会のタブーを肯定し、自分の力で強く生き抜いていく重要性を主張する彼女は、それまで疎外感を感じていた人々を勇気づけた。彼女には、彼女を疎外する人を受け入れるほどの余裕があり、人々はそこも含めて彼女から目が離せない。生まれついての天才エンターテイナーである。

トップに立つための能力を備えた人物だった

一方クルーズは、美しい外見が導いた運の良さでたまたまヒット作に恵まれただけで、褒められれば謙遜し、真面目な受け答えしかしないつまらない俳優。

彼をそんな冷ややかな目で見ていたのが、当時思春期の私であった。



『トム・クルーズの真髄 40年間トップに立ち続ける理由』（著：メラニー／星海社）

しかしクルーズは、運の良さでスターになったような俳優ではなかった。

フィジカルの鍛錬と、生まれ持っての俳優としての才能、人を喜ばせたいというサービス精神、ビジネスセンスと、どれをとってもトップに立つための能力を備えた人物だったのだ。

クルーズとマドンナだけが……

80年代、クルーズの人気が高まり始めた時、クルーズより大きいスターは何人もいた。

スタローンやシュワルツェネッガー、１世代前のレッドフォードやニューマン、ハリソン・フォード。マドンナもまた、マイケル・ジャクソンやプリンスといった、同年代の大スターがいた。



しかし、彼等の中で40年以上もトップの座にあり続けている人は誰もいない。

還暦を超えても踊り、走り続けるスピードが変わらないのはこの二人だけだ。

時代が変わっても、時が流れても通用する存在

マドンナは２０１８年、女性団体から賞を受けた時に「みんな私を問題児と言うけど、私の一番の問題行為は、ずっと消えないで居つづけた事」と言ったが、心だけでなく体中に響く言葉である。時代が変わっても、時が流れても通用する存在であること、通用するのみならず影響力を持つこと。マドンナのコンサートは、今でも発売と同時に売り切れる。

トム・クルーズの新作は、日本でもアメリカと同日公開される。日本で洋画が同日公開されるというのは、主演俳優の名前だけで劇場に客が足を運ぶことを意味する。デビュー当時から、主演作のほぼすべてが同時公開に近い扱いを受けて来た俳優はクルーズ以外にいない。

60代になって本当の意味で健在というのは、普通のタレントに出来ることではない。唯一無二の存在であること、誰もが目標にする、なりたい自分の完成形であること、それがマドンナとトム・クルーズなのである(ちなみに、どうでも良い話ですが、20代でした最初の結婚が短期間で終わっていたり、養子と実子の両方がいたり、60代になってからの恋人は20歳以上年下だったりと、ゴシップ的な私生活の変遷にもいくつか共通点があります)。

