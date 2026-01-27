51歳・華原朋美、ほっそり美脚ショット公開！ ばっさりカットでショートヘアに。大胆イメチェンの最新ショット
歌手の華原朋美さんは1月26日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ全身ショットを公開しました。
【写真】華原朋美のほっそり美脚ショット
また、この日の服装はハートのデザインが入ったセーターに、黒いミニスカートとタイツを合わせたキュートなモノトーンコーディネート。ほっそりとした脚の美しさが際立ち、とても51歳には見えません。
(文:堀井 ユウ)
【写真】華原朋美のほっそり美脚ショット
キュートなモノトーンコーディネートを披露華原さんは「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう 髪切っちゃったっ」とつづり、1枚の写真を投稿。ロングヘアからショートヘアへ大胆なイメージチェンジを遂げています。
また、この日の服装はハートのデザインが入ったセーターに、黒いミニスカートとタイツを合わせたキュートなモノトーンコーディネート。ほっそりとした脚の美しさが際立ち、とても51歳には見えません。
過去には生脚ショットも！2025年9月7日の投稿では、息子を抱っこしながらキスをするほほ笑ましい姿を公開した華原さん。黒いミニワンピースから、美しい生脚が見えています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)